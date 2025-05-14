Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 14 мая

Облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 14 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +10 до +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.

В Московской области днем будет от +8 до +13 градусов, а ночью температура может упасть до +1.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Ранее, 12 мая, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что с 12 мая в Москве и области ожидается дождливая и ветреная погода. Однако к выходным температура воздуха приблизится к климатической норме.