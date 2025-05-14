В России создали безэкипажный катер для поддержки подводных роботов

В МГТУ имени Н.Э. Баумана создали безэкипажный надводный катер, предназначенный для сопровождения подводных роботов. Аппарат может применяться как базовая станция и ретранслятор. Также он может работать как самостоятельный исследовательский комплекс для изучения акваторий.

«Наша разработка — это главным образом конструктивная платформа. Она представляет собой надводную часть роботизированного комплекса, второй компонент которого погружается в водную среду. В зависимости от поставленных задач оборудование может быть адаптировано для выполнения научно-исследовательских, поисковых, инженерных и других задач. Пользователи могут выбирать разные режимы, включая дистанционное управление комплексом или автоматическое следование катера за автономным подводным устройством», — рассказал «Известиям» один из разработчиков, инженер-конструктор учебно-научного молодежного центра «Гидронавтика» МГТУ имени Н.Э. Баумана Данил Шакуев.

По его словам, катер сконструирован в виде катамарана с применением композитных материалов. Он спроектирован с учетом противодействия небольшим волнам, ветру и другим факторам, которые могут повлиять на его работу.

Габариты беспилотника (1050×740×630 мм) позволяют перевозить его в легковом автомобиле. Скорость аппарата — до 1,3 м/с. Срок эксплуатации катера без подзарядки составляет 12 часов, а количество полезной нагрузки, которую он способен перевозить, до 20 кг.

Техническая начинка аппарата включает систему ориентации, GPS-приемник, Wi-Fi мост и одноплатный компьютер в качестве бортового контроллера. Дополнительно катер может быть укомплектован высокоточной системой позиционирования, эхолотом, гидроакустической навигационной системой и другими инструментами, которые расширят его функционал.

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