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Научить хорошим маневрам: Никарагуа и РФ подпишут военное соглашение в 2025 году

Латиноамериканские специалисты приглашены на тренировки российских ВС в сентябре
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Фото: Getty Images/picture alliance
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Никарагуа готова подписать соглашение о военном сотрудничестве с Россией в 2025 году, заявил «Известиям» генерал-инспектор армии латиноамериканской республики генерал-майор Марвин Корралес Родригес. Правительство РФ одобрило документ в декабре 2024-го. Договор из 16 статей был опубликован в ноябре 2024 года, и единственный подвешенный вопрос — выбор места для подписания. Кроме того, для усиления сотрудничества с российской стороной никарагуанские военные в качестве наблюдателей будут присутствовать на военных учениях в РФ в сентябре 2025-го, уточнил Корралес Родригес. О том, как РФ развивает военное сотрудничество со странами Латинской Америки, — в материале «Известий».

РФ и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025-м

Россией и Никарагуа могут до конца 2025 года подписать соглашение о военном сотрудничестве.

— Наша цель в том, чтобы соглашение было подписано в этом году, мы над этим работаем. Но это (то, что соглашение еще не подписано. — Ред.) не отменяет, что мы будем продолжать развивать наши отношения с российскими вооруженными силами, — заявил «Известиям» инспектор армии латиноамериканской республики генерал-майор Марвин Корралес Родригес.

Текст соглашения, состоящего из 16 статей, был опубликован в конце ноября 2024 года. Ожидается, что Россия и Никарагуа будут на регулярной основе обмениваться опытом и информацией в различных отраслях военно-технического сотрудничества, проводить совместные военные учения, подготавливать солдат.

Кроме этого, соглашение предполагает создание совместной рабочей группы и поочередное проведение ее заседаний в каждой из стран. Предполагается, что договор будет действовать пять лет, а затем по согласию сторон может быть продлен на тот же период.

— Над проектом этого соглашения была проведена совместная работа между министерствами обороны России и Никарагуа. То, чем мы занимались в последнее время — это его совершенствование. Мы можем сказать, что соглашение уже готово, и всё, чего мы сейчас ждем, так это ясности, где соглашение будет подписано: в России или в Никарагуа. На деле мы ратифицируем уже существующие у нас дружеские связи и сотрудничество, которое исторически существовало между нашими странами и армиями, — продолжил Марвин Корралес Родригес.

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По словам представителя оборонного ведомства Никарагуа, в рамках сотрудничества также ожидается, что военные из латиноамериканской республики в качестве наблюдателей примут участие в боевых учениях в РФ в сентябре 2025 года.

— Ранее во время военных учений в Никарагуа российские военные тоже принимали участие в качестве наблюдателей, — сообщил Марвин Корралес Родригес.

Военное сотрудничество РФ с другими странами Латинской Америки

Преимущество в развитии военного-технического сотрудничества со странами региона сейчас Россия отдает своим ключевым партнерам — Венесуэле, Кубе и Никарагуа. Взаимодействие с ними находится в зоне национальных интересов РФ, объяснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Обстановка вокруг этих стран складывается таким образом, что они долгое время находились под давлением США, а сотрудничество с РФ помогает им избавиться от этого и соответствует защите национальных интересов. Со стороны России речь идет не о распространении влияния, а скорее о взаимовыгодном сотрудничестве, — говорит эксперт.

Что касается Никарагуа, то в дополнение к соглашению о военном сотрудничестве Манагуа ежегодно одобряет нахождение военных из-за рубежа на территории своей страны. Обычно это солдаты из РФ, Венесуэлы, Кубы, Мексики и США. В ноябре 2024 года присутствие 80 российских солдат, а также кораблей и воздушных судов было одобрено на первое полугодие 2025-го.

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Военное сотрудничество с Венесуэлой было закреплено в договоре о стратегическом партнерстве, которое президенты Владимир Путин и Николас Мадуро подписали 7 мая. Стороны, в частности, решили совершенствовать связи в сфере обороны в областях, «представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности», говорится в тексте соглашения.

— Военно-техническое сотрудничество в основном идет по линии «Рособоронэкспорта». Речь идет о поставке современных видов вооружения и военной техники в экспортном варианте, их техническое сопровождение, обучение военных специалистов этих стран на базе наших высших военных учебных заведений, — сказал Алексей Леонков.

По словам эксперта, перспективным направлением для сотрудничества также может стать Бразилия, тем более что между Москвой и Бразилиа уже установлены надежные связи по линии БРИКС. Во время переговоров между лидерами РФ и Бразилии 9 мая тема военного сотрудничества тоже поднималась, однако никаких деталей стороны не раскрыли. Ранее директор Латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин подчеркнул, что Москва готова к военному сотрудничеству со странами региона, которые в этом заинтересованы.

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