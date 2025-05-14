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В Госдуме предложили ввести квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в среду, 14 мая, внесет в Госдуму законопроект, в котором предложит ввести квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий. Документ есть в распоряжении «Известий».

В пояснительной записке к проекту говорится, что он направлен на создание гарантий занятости для граждан, имеющих статус ветеранов боевых действий, а также поддержки работодателей, которые ответственно будут подходить к исполнению указанного нововведения.

«Принятие такого решения будет свидетельствовать о признании заслуг ветеранов перед обществом и будет способствовать их интеграции в гражданскую жизнь. Вместе с этим мы предлагаем установить налоговые льготы работодателям — до 15% понизить тарифы страховых взносов для работников из числа ветеранов боевых действий», — пояснил Миронов.

По его словам, власти некоторых регионов уже пошли по аналогичному пути. Недавно закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий был принят в Московской области. Он обязывает предприятия с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов. По итогам I квартала прошлого года было выделено более 7,6 тыс. квоты, это позволило трудоустроить не менее 1,8 тыс. человек.

«Опыт Московской области свидетельствует о реальной поддержке защитников Родины. Схожие инициативы были приняты в Ленинградской области, но мы предлагаем двигаться дальше. В законопроекте говорится, что для предприятий с численностью работников более 35 человек квота должна составить 2–4%», — отметил парламентарий.

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27 марта премьер-министр России Михаил Мишустин назвал заботу об участниках СВО одним из приоритетов правительства. Выступая на заседании кабмина, председатель правительства также обратил внимание на итоги состоявшегося 26 марта ежегодного отчета в Госдуме.

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