В ЕП сочли необходимым прекратить агрессивную политику ради переговоров

Общественное давление и стремление всех граждан стран ЕС к миру должны убедить европейских лидеров отложить опасные игры в сторону и мобилизоваться ради успешных мирных переговоров, заявила «Известиям» евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ.

«До недавнего времени Брюссель выступал, скорее, против переговоров. Я надеюсь, что общественное давление и стремление всех граждан стран ЕС к миру убедят европейских и мировых лидеров отложить опасные игры в сторону и мобилизоваться ради одной цели — успешных мирных переговоров в Стамбуле. <…> Я надеюсь, что Брюссель, по крайней мере, выйдет из логики войны и станет защитником мира. Граждане стран — членов ЕС, особенно граждане Румынии, сыты по горло войной и пагубной внешней политикой Европейского союза», — сказала «Известиям» Шошоакэ.

Россия и Украина готовятся к переговорам в Стамбуле 15 мая. В качестве наблюдателей могут выступить США.

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