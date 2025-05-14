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В ЕП сочли необходимым прекратить агрессивную политику ради переговоров

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Фото: ТАСС/ROBERT GHEMENT
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Общественное давление и стремление всех граждан стран ЕС к миру должны убедить европейских лидеров отложить опасные игры в сторону и мобилизоваться ради успешных мирных переговоров, заявила «Известиям» евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ.

Стамбул 2.0: что известно о возможных переговорах России и Украины 15 мая
Информация об уровне встречи не разглашается

«До недавнего времени Брюссель выступал, скорее, против переговоров. Я надеюсь, что общественное давление и стремление всех граждан стран ЕС к миру убедят европейских и мировых лидеров отложить опасные игры в сторону и мобилизоваться ради одной цели — успешных мирных переговоров в Стамбуле. <…> Я надеюсь, что Брюссель, по крайней мере, выйдет из логики войны и станет защитником мира. Граждане стран — членов ЕС, особенно граждане Румынии, сыты по горло войной и пагубной внешней политикой Европейского союза», — сказала «Известиям» Шошоакэ.

Россия и Украина готовятся к переговорам в Стамбуле 15 мая. В качестве наблюдателей могут выступить США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставка не сработала: в ЕП считают необходимым прекратить военную помощь Украине

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