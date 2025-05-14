Макрон исключил вынесение вопроса о пенсионной реформе на референдум

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 13 мая, что пенсионную реформу, в рамках которой предусматривается повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, не будут выносить на референдум.

«Эта реформа была необходима <...> Ответ на вопрос о возможности проведения референдума — нет», — цитирует слова Макрона ТАСС.

Он добавил, что премьер-министр страны Франсуа Байру уже начал проводить консультации с ведущими политическими силами и профцентрами о возможной корректировке реформы.

Макрон подчеркнул, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить не менее €17 млрд к 2030 году.

Ранее, 1 мая, во французском городе Нант в ходе манифестаций по случаю Дня труда полиция применила слезоточивый газ. По заявлениям местных властей, протестующие разрушили префектуру и закидали правоохранителей разными предметами и петардами. Полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ.

Протесты в тот день также прошли в Париже. Не менее 29 человек были арестованы во время парижской демонстрации. Более 250 тыс. человек по всей Франции вышли на площади против пенсионной реформы.