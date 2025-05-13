НМГ победила в восьми номинациях Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Национальная Медиа Группа (НМГ) победила в восьми номинациях престижной индустриальной XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и получила спецприз за вклад в развитие социально значимого контента. Торжественная церемония состоялась во вторник, 13 мая, в Москве.

Награду генеральному директору НМГ Светлане Балановой вручили продюсер Сергей Сельянов и актриса театра и кино Елена Подкаминская.

«Нам приятно отметить, что проекты НМГ, уже завоевавшие сердца миллионов зрителей, получили профессиональное признание индустрии. И вдвойне приятно видеть, что была отмечена наша многолетняя работа по созданию медиапродуктов, которые способны вдохновлять на поступки, нести ценности и смыслы, формирующие растущую личность, и при этом давать инструменты решения социальных проблем», — подчеркнула Баланова.

Так, проект медиахолдинга «Изгой. Нечисть» победил в номинации «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)», а призовое место в номинации «Лучший анимационный сериал» занял мультипликационный сериал «Три кота».

Кроме того, победителями стали: фильм «Сто лет тому вперед» («Лучший полнометражный художественный фильм»), сериал «Инспектор Гаврилов» («Лучшая актриса второго плана в сериале» и «Лучший комедийный сериал»), документальный фильм «Тайны Карениной» («Лучший документальный сериал»), сериал «Комбинация» («Лучшая работа звукорежиссера»), сериал «ГДР» («Лучшая работа художника-постановщика»).

Стратегия социальной ответственности НМГ заключается в увеличении количества и качества социально значимого, социально преобразующего контента. Одним из самых успешных стал проект «День ангела» на Пятом канале, который за 12 лет помог найти семьи для 441 ребенка из детских домов.



Программа Пятого канала «День добрых дел» за время существования собрала более 5 млрд рублей в помощь детям, телеканал РЕН ТВ ежегодно привлекает порядка 600 млн рублей на лечение тяжелобольных детей. Телеканал «Домашний» с программой «Время жить» ежегодно собирает свыше 60 млн рублей на помощь детям, нуждающимся в паллиативной помощи.

Цифровые платформы помощи, интегрированные в контент, стали важным инструментом поддержки населения России. Среди них: чат-бот «Трудно подросткам», платформы «Пацаны меняются» (сериал «Слово пацана»), «Янеплакса.рф» (сериалы «Плакса» и «Плакса-2»), «Трезвожить.рф» (сериал «Неверные»). Инклюзивное образование развивается через проект «Равлечеба с РЖЯ» на СТС Kids, который предоставляет образовательный контент для детей с нарушениями слуха.

На каналах НМГ ежегодно реализуется около 20 кампаний социальной рекламы совместно с НКО, каждая из которых собирает примерно 1 млн рублей и увеличивает аудиторию НКО в несколько раз.

В апреле Баланова заявила, что медиахолдинг ставит своей целью лидерство на рынке информации и развлечений. Она отметила, что за последние несколько лет НМГ смогла добиться значительных успехов в создании крупнейшей медиафабрики в стране и выйти на промышленный масштаб производства контента.