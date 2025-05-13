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Путин поддержал антикризисный план спасения угольной отрасли

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли, сформированную правительством. С документом 13 мая ознакомились «Известия».

В документе уточняется, что меры поддержки были разработаны по поручению вице-премьера Александра Новака профильными ведомствами в конце 2024 года и согласованы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Прошлый год угольная отрасль завершила с консолидированным убытком на уровне 112,6 млрд рублей, в январе 2025 года он составил 7 млрд рублей

В письме президенту Новак отметил, что давление на показатели отрасли оказывают падение мировых цен на твердое топливо, санкции, дорогостоящая логистика, «ограниченные возможности» вывоза по Восточному полигону, укрепление рубля и ряд других негативных факторов.

Несмотря на заключение соглашения между РЖД и Кузбассом на транспортировку угля на экспорт на восток в объеме 54,1 млн т в 2025 году, увеличение планового объема перевозок на 25,1 млн т в восточном и на 12 млн т в западном направлениях, снижение ставок предоставления вагонов и стоимости перевалки в портах, в частности, на юге в 1,5–2 раза, — финансовое состояние отрасли «продолжает ухудшаться».

В первом пункте предложений Новака отмечается, что «во избежание негативных социальных и техногенных последствий банкротства угольных предприятий власти намерены создать «специальный инструмент» по реструктуризации, оздоровлению и санации угольной отрасли на базе ВЭБ.РФ.

Среди прочих мер по повышению эффективности отрасли — установление особого порядка финансового оздоровления или банкротства организаций угольной промышленности, отсрочка по налогам и страховым взносам по упрощенному порядку без залогов на год с возможностью пролонгации при сохранении кризисной ситуации, заключение соглашения между РЖД и Хакасией на гарантированный вывоз твердого топлива на экспорт в восточном направлении, предоставление предприятиям скидок на железнодорожную перевозку в южном и западном направлениях в размере 12,8% с 1 мая по 31 декабря 2025 года.

Комментируя антикризисные меры, председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол заявил «Известиям», что пока понимания улучшения ситуации для угольщиков в 2025 году нет.

«Для экспорта российского угля ключевые вызовы сегодня заключаются в дефиците провозной способности железнодорожной инфраструктуры и существенном увеличении затрат на морскую транспортировку из-за переориентации потоков из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Вопрос урегулирования условий перевозки железной дорогой, получивший одобрение президента России, — приоритет номер один», — считает Сокол.

По словам члена правления Фонда содействия инициативам регионов Дмитрия Прокофьева, кризис угольной отрасли — это производная от ситуации, которая сложилась на мировом уровне.

«Перенастраивание мировой энергосистемы, в рамках которой углю остается всё меньше места. Можно сказать, что уголь выполнил свою историческую роль драйвера первой индустриальной модернизации, на основе паровых двигателей», — дополнил Прокофьев.

С ним также согласился и член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев.

По его мнению, «поддержка угольной отрасли, инициированная президентом, — важный шаг, но он не должен стать финальной точкой».

«Да, сохранение квот, скидки РЖД и гарантии вывоза на восток помогут бизнесу выжить в условиях санкций. Однако ключевой вопрос в том, куда мы движемся: продолжаем ли мы «кормить» сырьевую модель, ориентированную на экспорт, или начинаем строить экономику с высокой добавленной стоимостью?» — сказал Тортев.

По его словам, 90% угля из Хакасии уходит в Азию, а внутренний рынок «остается на голодном пайке». При этом глубокая переработка угля в регионе в углехимические продукты или синтетическое топливо могла бы дать в 3–4 раза больше прибыли, чем экспорт сырья.

«Но для этого потребуются не льготы на перевозки, а федеральные программы по созданию инновационных кластеров, налоговые преференции для перерабатывающих производств и синхронизация с нацпроектами в энергетике и промышленности», — заключил эксперт.

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Ранее, 24 апреля, Новак поручил федеральному центру и региональным властям РФ проработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий. Поручение было дано по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором обсуждалось текущее положение угольной отрасли и меры для повышения ее эффективности. Главы угледобывающих субъектов РФ доложили правительству о ситуации в отрасли. Предложенные меры Минэнерго должны быть доработаны, учитывая озвученные дополнения.

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