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Семьи с детьми включили в программу льготного автокредитования

Минпромторг России запустил подпрограмму «Семейный автомобиль»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Минпромторг России в соответствии с поручением первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова расширил программу льготного автокредитования, запустив подпрограмму «Семейный автомобиль» для многодетных семей. Об этом 13 мая «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства.

«С 13 мая текущего года дополнительно к уже действующим категориям граждан приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% смогут семьи, имеющие трех и более детей. Также введены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением — скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составит 40%», — рассказали в Минпромторге.

В ведомстве напомнили, что по условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей ДФО — 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Соответствующие параметры продолжают действовать для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО (один ребенок или более).

В 2025 году под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719. Кроме того, в рамках программы льготного автокредитования все категории заемщиков могут приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведенные на территории Российской Федерации, со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей, подчеркнули в пресс-службе Минпромторга.

Детские машинки: Минпромторг расширит программу льготных автокредитов
Семьи с ребенком смогут сэкономить 20-35% от цены автомобиля

Ранее, 22 апреля, стало известно, что в I квартале 2025 года по программам стимулирования спроса было продано свыше 36 тыс. автомобилей. Основная доля транспортных средств, проданных по обеим программ, пришлась на модели АвтоВАЗа.

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