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Психолог перечислила симптомы хронической усталости

Психолог Сальникова: бессонница является признаком хронической усталости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, по каким симптомам можно определить хроническую усталость.

В беседе с «Радио 1» 12 мая специалист отметила, что хроническая усталость — это медицинский диагноз. Он представляет собой стойкое хроническое нарушение иммунной системы, сердечно-сосудистой системы, гормональной системы, что в итоге и приводит к хронической усталости.

«Из-за стрессов, перенапряжений, нестабильной работы нервной системы у нас появляются хронические заболевания, которые подтверждают, что хроническая усталость — медицинский диагноз», — объяснила Сальникова.

По ее словам, постоянная сонливость и бессонница являются серьезным признаком хронической усталости. Так, например, человек три-четыре дня подряд спит по 12 часов и никак не может выспаться. Или же наоборот — не может нормально заснут около двух-трех недель. Из-за этого появляется недовольство, упадок сил.

«Как любая болезнь, хроническая усталость требует времени для вылечивания. И очень важно отнестись к этому серьезно, то есть принять, что вы действительно болеете», — заключила психолог.

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13 мая диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала, что хроническую усталость может вызывать нехватка в организме важных нутриентов. По ее словам, организм может получать мало полезных веществ из-за нездорового рациона, а может не усваивать питательные элементы, например, из-за воспаления в кишечнике, пишет RT. Состояние хронической усталости, по словам специалиста, может вызывать нехватка таких веществ, как витамин D, железо, магний, витамины группы В, коэнзим Q10, отмечает 360.ru.

12 мая аналитики сети книжных магазинов «Читай-город» подсчитали, что россияне стали чаще читать книги о стрессе, эмоциональной усталости и выгорании. В мае продажи выросли в 1,5 раза по сравнению с показателями апреля 2025 года, сообщает НСН.

В конце апреля к.м.н. Любовь Станкевич рассказала, что хроническая усталость может указывать на аутоиммунное заболевание. По ее словам, настоящий синдром хронической усталости — это не просто усталость, а устойчивое состояние без видимых причин, которое мешает человеку жить полноценно и восстанавливаться даже после отдыха. Она подчеркнула, что подтвердить диагноз «синдром хронической усталости» можно только путем исключения других заболеваний.

Ранее один из ведущих российских геронтологов, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал, что избавиться от хронической усталости поможет правильное питание, поддержка микрофлоры кишечника, физические нагрузки. Также стоит избегать длительных стрессов и поработать над улучшением качества сна, сообщает сайт kp.ru.

До этого врач Георгий Костюк рассказал, что причинами появления лени могут стать как обычная усталость, так и психологические проблемы. По словам психиатра, лень могут вызывать психологические нарушения, например невротические расстройства, депрессивные эпизоды и другие нарушения работы психики, которые забирают энергию, отмечает ИА Регнум.

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