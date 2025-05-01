Врач назвала причины хронической усталости и рассказала о диагностике

Хроническая усталость стала для многих привычным состоянием. Люди могут списывать ее на загруженность, недосып, стресс и постоянную гонку дел. Но иногда за этим ощущением, которое кажется обычным переутомлением, может скрываться серьезное заболевание. О том, как отличить патологическую усталость от недосыпа и понять, когда пора идти к врачу, рассказала «Известиям» 1 мая директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

«Если усталость не проходит неделями, а то и месяцами, и при этом человек не испытывает серьезных физических или умственных нагрузок, не ведет вредный образ жизни и в целом чувствует себя как обычно, но постоянно сталкивается с сонливостью, ощущением разбитости, невозможностью сосредоточиться, головными болями, резкими сменами настроения и нервозностью — это уже повод задуматься», — отметила врач.

По ее словам, настоящий синдром хронической усталости — это не просто усталость, а устойчивое состояние без видимых причин, которое мешает человеку жить полноценно и восстанавливаться даже после отдыха.

Эксперт отметила, что нет единого ответа, почему развивается это состояние. Одна из версий — скрытое присутствие в организме некоторых вирусов. В первую очередь речь идет о герпесвирусах: вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, герпес шестого и восьмого типа. Эти возбудители могут годами жить в организме, не вызывая острых симптомов, но медленно подтачивая иммунитет и создавая хроническую нагрузку на системы организма.

«Другая теория связана с генетикой — нарушениями передачи нервных импульсов, энергетического обмена в клетках и иммунной регуляции. Считается, что генетические особенности могут не только напрямую провоцировать хроническую усталость, но и повышать восприимчивость к долгоживущим вирусам», — добавила Станкевич.

Она подчеркнула, что подтвердить диагноз «синдром хронической усталости» можно только путем исключения других заболеваний. Это не диагноз по ощущениям. Прежде чем его поставить, врач должен исключить все возможные причины, которые могут вызывать схожие симптомы. Поэтому правильный путь начинается с лабораторной диагностики.

«Но не стоит сдавать всё подряд — нужно действовать поэтапно, начиная с базовых и самых информативных анализов, которые подбираются совместно с врачом. Первым шагом должен стать общий анализ крови и уровень С-реактивного белка — они помогут выявить воспалительные процессы. Далее важна проверка функции щитовидной железы: анализ на ТТГ покажет, не является ли причиной усталости йододефицит», — объяснила врач.

Затем сдается анализ на ферритин. Это один из важнейших маркеров скрытого дефицита железа, который часто не проявляется снижением гемоглобина, но дает сильную слабость и снижение работоспособности. Согласно наблюдениям, у более 60% обследуемых с жалобами на хроническую усталость оказывается нарушен именно этот показатель, уточнила эксперт.

«В список обязательных исследований стоит включить также анализ на уровень глюкозы и гликированного гемоглобина. Это особенно важно, если у самого пациента или у его родственников есть склонность к лишнему весу или нарушению углеводного обмена», — сказала Станкевич.

Кроме того, после перенесенных вирусных инфекций, включая COVID-19, может пострадать сердечная мышца. В этих случаях можно проверить уровень высокочувствительного тропонина — маркера повреждения миокарда.

Вместе с тем искать сам вирус не нужно — важно понять, есть ли последствия. В завершение базового этапа диагностики полезно сдать общий анализ мочи.

«Если ни один из этих анализов не дал ответа, а самочувствие продолжает ухудшаться, важно не затягивать и идти дальше. Следующий этап — исключение инфекционных причин. Начинать нужно с ВИЧ, потому что у него может быть очень длительный инкубационный период. Также стоит проверить организм на туберкулез — его статистика растет, а заболевание часто протекает в скрытой форме. Герпесвирусы на этом этапе трогать не стоит: они активны почти у всех, но редко бывают реальной причиной без предварительного исключения других факторов», — объяснила Станкевич.

В некоторых случаях хроническая усталость может быть первым сигналом скрытого дефицита, аутоиммунного заболевания или начальной стадии сердечно-сосудистой патологии. Поэтому при нестандартных симптомах, особенно если они сохраняются дольше нескольких недель, стоит проконсультироваться с врачом.

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