Фигурантов дела о нападении в центре Москвы отправили под арест
Басманный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для троих подозреваемых в покушении на убийство в центре столицы. Об этом 13 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
По данным следствия, 10 мая трое подозреваемых напали на незнакомого молодого человека, заступившегося за девушку, а затем нанесли ему несколько ударов ножом. Инцидент произошел в Лубянском проезде. Потерпевший находится в больнице.
Уточняется, что среди нападавших есть один несовершеннолетний. Все заключены под стражу до 10 июля 2025 года.
Ранее в этот день сообщалось, что следователи в Серпухове возбудили уголовное дело после нападения хулигана на волонтера в офисе волонтерского движения в городе Протвино Московской области. Отмечается, что инцидент произошел 11 мая. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигуранту грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.