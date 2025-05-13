Дело возбуждено после нападения на сотрудника волонтерского центра в Подмосковье
Следователи в Серпухове возбудили уголовное дело после нападения хулигана на волонтера в офисе волонтерского движения в городе Протвино Московской области. Об этом 13 мая сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошел 11 мая. О нем стало известно из информации в СМИ.
«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в штаб волонтерского общественного движения в городе Протвино и беспричинно напал на сотрудника, причинив ему телесные повреждения», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигуранту грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Жизнь потерпевшего вне опасности. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
12 мая было возбуждено уголовное дело по факту нападения на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву. Позднее также было возбуждено дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом»). Неизвестный мужчина напал на Чернышеву во время ее работы, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды подростка.
На следующий день стало известно, что ей стали поступать угрозы и оскорбления в социальных сетях.