УАЗ «Профи» превратили в автодом для путешествий

На российском рынке может появиться новый автодом на базе коммерческого УАЗ «Профи». Об этом «Известиям» 14 мая сообщил источник в нижегородской компании «Универсал НН», партнер Ульяновского автозавода.

Фото: Универсал НН

Источник в компании предоставил «Известиям» несколько рендеров потенциальной новинки с различными вариантами компоновки альковного спального места.

«Идея эстетически выверенного автомобиля с объемным багажным отсеком, вместительным салоном и полным приводом, предназначенного для автономных путешествий, в нашей компании зреет уже довольно давно. Но приходится учитывать специфичность данного типа транспортных средств, поэтому концепция и конфигурация автодома еще только на стадии проработки», — поделился собеседник.

По его словам, сейчас специалисты «Универсал НН» анализируют потенциал рынка и оценивают перспективы перед возможным запуском такого «УАЗа» в мелкосерийное производство.

23 апреля «Известия» рассказывали о разработке открытой прогулочной версии УАЗ «Турист». Микроавтобус на базе полноприводного «УАЗ «Профи» также разработан в компании «Универсал НН».