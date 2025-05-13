Эксперт назвала находящиеся в зоне риска развития инсульта категории граждан

В основные группы риска по инсульту входят люди с хроническими заболеваниями: гипертония — главный фактор риска, атеросклероз, сахарный диабет. Кроме того, риск инсульта резко возрастает после 55–60 лет, при этом у мужчин инсульты случаются чаще в более молодом возрасте, у женщин — после менопаузы. Об этом 13 мая «Известиям» рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

По словам эксперта, в зоне риска также люди, страдающие мерцательной аритмией, ожирением, люди с высоким уровнем стресса.

«Те, кто ведет малоподвижный образ жизни, люди, имеющие наследственную предрасположенность. Женщины принимающие оральные контрацептивы на фоне курения, гормональную терапию в менопаузе и женщины после осложнения беременности тоже в зоне риска», — добавила врач.

Риск инсульта выше у тех, кто перенес транзиторные ишемические атаки (ТИА) — это своего рода «предупреждающий» инсульт, после которого риск полноценного резко возрастает. Также более предрасположены к инсульту люди, перенесшие микроинсульты.

Врач объяснила, что к инсульту могут привести такие вредные привычки как курение, злоупотребление алкоголем и наркомания.

Заподозрить заболевание можно по внезапно возникшим симптомам, связанным с нарушением работы мозга. Для быстрой диагностики используют правило «УДАР».

«Улыбка (попросить человека улыбнуться) — один уголок рта опущен, улыбка кривая. Движение (попросить поднять обе руки перед собой) — одна рука слабеет, опускается или не поднимается. Артикуляция (попросить повторить простую фразу, например, «небо голубое») — речь невнятная, путаная или отсутствует», — поделилась Пивоварова.

Она предупредила, что при наличии хотя бы одного симптома необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи.

Другие возможные симптомы инсульта: внезапное головокружение, потеря равновесия, резкая сильная головная боль, нарушение зрения (двоение, выпадение поля зрения), спутанность сознания, дезориентация, тошнота, рвота (чаще при кровоизлиянии в мозг).

Эксперт обратила внимание: инсульт может развиться за минуты и не всегда сопровождается болью. Даже если симптомы прошли, например, при микроинсульте — нужна срочная госпитализация, так как высок риск повторного удара. Нельзя ждать пока само пройдет — «золотое окно» для тромболизиса — растворения тромба — до 4,5 часов.

Чтобы снизить риск инсульта, важно контролировать давление и уровень холестерина, отказаться от курения и алкоголя, следить за весом и питанием: меньше соли, жиров, больше овощей, регулярно двигаться: ходьба, плавание, ЛФК. Важно также лечить хронические болезни, такие как диабет и аритмия.

Один из самых эффективных способов снизить риск инсульта, по словам специалиста, — регулярная физическая активность. Она выделила лучшие упражнения для профилактики инсульта. Среди них кардионагрузки — эти упражнения улучшают работу сердца и сосудов, снижают давление. Пивоварова порекомендовала практиковать ходьбу быстрым шагом 30–60 минут в день, плавать 2–3 раза в неделю по 30–45 минут.

Кроме того, пользу сердцу принесут велоспорт или велотренажер – 20–40 минут, скандинавская ходьба и танцы — они улучшают координацию и настроение.

Вместе с тем эксперт отметила важность умеренных силовых тренировок. Они укрепляют сосуды и мышцы, помогают контролировать вес. Она посоветовала приседания — 3 подхода по 10–15 раз, отжимания от стены или пола для укрепления плечевого пояса. Также полезны упражнения с резиновыми лентами — безопасная альтернатива железу, а подъемы на носки улучшают кровообращение в ногах.

Упражнения на гибкость и баланс, утверждает эксперт, снижают риск падений и улучшают мозговое кровообращение. Среди них йога, тай-чи — мягкие движения, улучшающие координацию, растяжка шеи и плеч (наклоны головы, вращения руками).

«Дыхательные практики снижают стресс и нормализуют давление. Глубокое диафрагмальное дыхание (5–10 минут в день). Методика «4-7-8» (вдох на 4, задержка на 7, выдох на 8). Главное — регулярность. Даже 15–20 минут в день снижают риск инсульта на 25–30%», — резюмировала специалист.

Ранее, 23 апреля врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева рассказала «Известиям» об опасных последствиях атеросклероза. По ее словам, атеросклероз может привести к инфаркту, инсульту и даже гангрене. Кроме того, первые сигналы заболевания не исключены и в 20–30 лет.