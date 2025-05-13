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Юрист предупредил об ответственности за содержание ряда диких животных

Бетрозов: штраф за содержание животных из запрещенного списка — до 30 тыс. рублей
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
dzen
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За содержание животных из запрещенного перечня предусмотрена административная ответственность. Россияне могут получить штраф до 30 тыс. рублей, сообщил «Известиям» практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

Согласно статье 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях, граждане могут получить штраф от 1 500 до 3 тыс. рублей, должностные лица — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, юридические лица — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Если в результате нарушения был причинен вред жизни, здоровью или имуществу, размеры штрафов увеличиваются до 30 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. При тяжких последствиях может наступить уголовная ответственность, в том числе по статьям о причинении вреда по неосторожности», — объяснил юрист.

Он уточнил, что, если в доме или районе содержится опасное животное, то необходимо незамедлительно обратиться по номеру 112. Оперативные службы обязаны обеспечить безопасность и организовать изъятие зверей. Также можно направить жалобу в территориальные подразделения Россельхознадзора или в прокуратуру. Эти органы уполномочены проводить проверки и возбуждать дела об административных правонарушениях.

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«Запрещенные к домашнему содержанию животные после изъятия передаются в зоопарки, приюты, научные или реабилитационные центры. Однако в России пока недостаточно учреждений, способных принять всех конфискованных питомцев и обеспечить им надлежащие условия. В связи с этим Минприроды и Росприроднадзор разрабатывают порядок передачи животных, а также план по расширению сети специализированных центров», — добавил Бетрозов.

До сентября 2025 года владельцам дается возможность добровольно передать питомцев, которых нельзя содержать дома.

Вместе с тем адвокат рассказал, что в последние годы в России произошло несколько резонансных случаев, продемонстрировавших опасность содержания экзотических и диких животных в домашних условиях. Так, в 2017 году в деревне Медвежьи Озера житель приютил двух цирковых верблюдов, один из которых во время прогулки напал на прохожего, причинив серьезные травмы. В 2019 году в Москве в ходе проверок были изъяты лев, содержавшийся в гараже, и питон, найденный на рынке.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство России переутвердило перечень животных, которые запрещены к содержанию в домашних условиях. В новом списке значится около 121 разновидности животных, среди которых отдельные виды змей, в том числе кобры и питоны, определенные виды черепах, хищников и больших кошек, а также ряд паукообразных (каракурты, черные вдовы и другие) и некоторые птицы.

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