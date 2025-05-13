Эксперт рассказал о способах защиты от мошеннических действий в интернете

В интернете нужно оставлять как можно меньше личных данных, чтобы защититься от мошеннических действий. Об этом 13 мая «Известиям» рассказал эксперт по кибербезопасности Владимир Белый.

«[Нужно] чистить историю браузера, файлы cookies. Также не вводить на незнакомых сайтах или на всяких разных странных сомнительных сайтах пароли, потому что это тоже является одним из средств фишинга для того, чтобы перехватить эти пароли», — отметил Белый.

По его словам, мошенники могут получить много информации о человеке из соцсетей: год рождения, имена питомцев, родственников, место жительства и прописки и другое.

«Часто выставляем фотографию с локации своего дома или работы, соответственно, мошенник будет знать, где вы работаете, где живете. Плюс часто бывает еще взлом базы данных доставки», — рассказал эксперт.

Он добавил, что для пользования различными онлайн и офлайн-сервисами лучше завести отдельный почтовый ящик и номер телефона — например, для публикации объявлений или заполнения анкет на скидочные карты в магазинах. А если человек заподозрил мошенническую атаку, следует сразу обратиться в полицию.

Также, пояснил Белый, следует предпринимать меры предосторожности при использовании интернет-банкинга: установить двойную верификацию через SMS или Face ID.

«Обязательно внимательно читать сайт банка, потому что часто подменивают одну или две буквы и всё. Они визуально схожи, но при этом это не тот сайт банка. Ну и копируют полностью сайт банка, куда вы вводите пароль. Это тоже может серьезно повлиять», — прокомментировал эксперт.

Белый добавил, что лучше отключить геометки с фотографий и видео, так как они зачастую ставятся автоматически, и сведения попадают в руки аферистов.

Ранее в тот же день в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России рассказали о данных, которые нельзя никому сообщать. В частности, в их число входят сведения, связанные с банковской картой, среди которых номер, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС, пуш-уведомления подтверждения