Киберполиция напомнила о данных, которые нельзя никому сообщать

В киберпространстве существует правило: человека труднее обмануть тогда, когда он рассказывает меньше информации о себе. Об этом 13 мая рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, напомнив ключевые данные, которые нельзя сообщать никому и никогда, чтобы не стать жертвой мошенников.

«В киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Так, никому не следует сообщать сведения, связанные с картой, среди которых номер, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС, пуш-уведомления подтверждения. В рамках одной из мошеннических схем злоумышленник может попросить отправить код из СМС для подтверждения доставки заказного письма.

Также нельзя сообщать о данных персональных документов. Так, например, злоумышленники могут попросить фото паспорта для подтверждения личности для доставки. Гражданам также посоветовали не говорить о разовых паролях, push-кодах, QR-кодах, приватной информации, то есть об адресе проживания, номерах родственников, маршрутах поездок, местоположении в режиме реального времени.

«Помните: никто из официальных структур — ни банк, ни «Госуслуги», ни полиция — не попросит у вас коды доступа или паспорт по телефону или в чате. Ваши данные — ваша зона ответственности. Бережное отношение к ним — лучший вклад в безопасность вас и ваших близких», — отметили в ведомстве.

Ранее, 12 мая, киберполиция сообщила о способе борьбы с недостоверной информации о себе, размещенной поисковыми системами. В таких случаях граждане РФ могут воспользоваться «правом на забвение».