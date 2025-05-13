Названа средняя цена б/у автомобиля в России

В апреле 2025 года средняя цена автомобиля на «вторичке» сохранилась на уровне апреля прошлого года и составила 875 тыс. рублей, а наибольшей популярностью пользовались автомобили Lada и Toyota. Об этом «Известиям» 13 мая рассказали эксперты «Авито Авто».

Чаще всего пользователи платформы интересовались автомобилями марок Lada, на долю которой пришлось 26,8%, а также Toyota (7,1%), Hyundai (5,4%), Kia (4,7%) и Volkswagen (4%). При этом интерес к Toyota по сравнению с апрелем 2024 года вырос на 13%.

В пятерку наиболее востребованных моделей вошли Lada Priora (в среднем 350 тыс. руб.), Granta (630 тыс. руб.), 2114 Samara (195 тыс. руб.), Lada 2107 (137 тыс. руб.), а также Toyota Camry, ставшая лидером по динамике внимания со стороны пользователей: ей интересовались на 23,6% чаще, чем год назад. За год японская модель подешевела на 4,5% до 2,1 млн рублей.

Число объявлений увеличилось более чем на 40%. По количеству предложений лидируют Lada (18,7%), Toyota (7,6%) и Hyundai (5,9%). Наиболее заметно увеличилось предложение на авто марки Toyota — почти в 1,5 раза. Среди моделей по количеству объявлений тройку лидеров вошли Lada Granta и Priora, а также Ford Focus. По сравнению с апрелем 2024 года наиболее существенно выросло предложение на Toyota Camry (на 42,1%).

Ранее в этот день сообщалось, что среднее время продажи автомобиля на вторичном рынке в России увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Это касается не только нишевых моделей, но и массовых автомобилей, которые раньше находили нового владельца за считанные дни.