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Названа средняя цена б/у автомобиля в России

«Авито Авто»: средняя цена авто с пробегом в РФ составила 875 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В апреле 2025 года средняя цена автомобиля на «вторичке» сохранилась на уровне апреля прошлого года и составила 875 тыс. рублей, а наибольшей популярностью пользовались автомобили Lada и Toyota. Об этом «Известиям» 13 мая рассказали эксперты «Авито Авто».

Чаще всего пользователи платформы интересовались автомобилями марок Lada, на долю которой пришлось 26,8%, а также Toyota (7,1%), Hyundai (5,4%), Kia (4,7%) и Volkswagen (4%). При этом интерес к Toyota по сравнению с апрелем 2024 года вырос на 13%.

В пятерку наиболее востребованных моделей вошли Lada Priora (в среднем 350 тыс. руб.), Granta (630 тыс. руб.), 2114 Samara (195 тыс. руб.), Lada 2107 (137 тыс. руб.), а также Toyota Camry, ставшая лидером по динамике внимания со стороны пользователей: ей интересовались на 23,6% чаще, чем год назад. За год японская модель подешевела на 4,5% до 2,1 млн рублей.

Число объявлений увеличилось более чем на 40%. По количеству предложений лидируют Lada (18,7%), Toyota (7,6%) и Hyundai (5,9%). Наиболее заметно увеличилось предложение на авто марки Toyota — почти в 1,5 раза. Среди моделей по количеству объявлений тройку лидеров вошли Lada Granta и Priora, а также Ford Focus. По сравнению с апрелем 2024 года наиболее существенно выросло предложение на Toyota Camry (на 42,1%).

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