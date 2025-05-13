Путин заявил о готовности Запада назло РФ нанести ущерб собственной экономике

Страны Запада готовы вредить собственной экономике только для того, чтобы нанести вред России. Об этом 13 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Понимать, что может происходить, обязательно нужно, и надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они же в ущерб себе делают многие вещи. <...> Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить» — сказал президент.

Путин отметил, что важно учитывать такое поведение стран Запада и минимизировать негативные последствия для России.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запугивать Россию санкциями — пустое дело. Он отметил, что страна уже привыкла к санкциям и знает, как смягчить их последствия после введения.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 25 апреля заявил, что антироссийские санкции не помешали экономическому развитию РФ. Он отметил, что рост российской экономики за последние два года составляет 4,1%.