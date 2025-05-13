Приблизить Восток: Трамп намерен подписать мегасделки в турне по региону

Дональд Трамп начал свое зарубежное турне — он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В Эр-Рияде президент США примет участие в саммите с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Будет обсуждаться возможность заключения ядерного соглашения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, а также нормализация отношений королевства с Израилем. Визит сопровождается подписанием масштабных экономических соглашений. Лидеры во время переговоров, вероятно, обсудят и украинский кризис. Американский президент заявлял ранее, что рассматривает возможность после завершения турне посетить Стамбул, где на 15 мая запланирована встреча представителей России и Украины.

Саммит США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

Президент США Дональд Трамп начал свое первое зарубежное турне второго срока с ближневосточного маршрута по Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару. Дипломатическая поездка в регион сопровождается масштабными экономическими соглашениями и попытками перезапустить амбициозные планы Вашингтона.

Повестка — максимально насыщенная: обсуждение возможности заключения американо-саудовского ядерного соглашения, перспективы нормализации отношений между саудитами и израильтянами, а также укрепление оборонного взаимодействия. Центральным событием поездки станет участие Трампа в саммите с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде.

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время церемонии встречи в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде Фото: Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

Со времен первого срока Трампа и последующей администрации Джо Байдена в Вашингтоне вынашивали идею так называемого «арабского НАТО» — региональной архитектуры коллективной безопасности, направленной против угрозы со стороны Тегерана. Ее ключевым элементом должен был стать альянс с монархиями Залива, поддержанный высокотехнологичными системами ПВО, а также экономическими и оборонными соглашениями. Однако все эти инициативы до сих пор оставались нереализованными.

Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд тем временем продолжает продвигать амбициозную программу превращения королевства в глобального игрока. В качестве инструмента он рассматривает не только гигантские инвестиции, но и заключение оборонного соглашения с США, а также развитие гражданской ядерной энергетики, которая станет отдельной темой переговоров.

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с делегациями в Королевском дворце в Эр-Рияде Фото: REUTERS/Brian Snyder

Эр-Рияд стремится получить от Вашингтона содействие в строительстве атомных реакторов, не обладая достаточным опытом в этой сфере. По данным агентства Reuters, США в рамках нынешних переговоров уже отказались от требования обязательного признания Израиля со стороны королевства как условия сделки.

— Этот саммит будет очень важным для построения черт Ближнего Востока как с политической, так и с экономической точек зрения. Визит увенчается подписанием десятка соглашений и меморандумов между странами. Лидеры также обсудят стабилизацию цен и энергетических рынков, — отметил «Известиям» саудовский политолог Мубарак Аль-Аати.

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде Фото: REUTERS/Brian Snyder

Еще в январе, вскоре после инаугурации Трампа, саудовский принц пообещал инвестировать в американскую экономику $600 млрд. Однако американский лидер заявил, что хочет увеличить этот объем до триллиона.

Глава Политического центра Эмиратов Эбтесам Аль-Кетби сказала «Известиям», что расширение торговли и инвестиций рассматривается как способ укрепления стратегического партнерства с Вашингтоном. По ее словам, США остаются важнейшим гарантом безопасности в регионе Персидского залива, а также предлагают возможности, которые соответствуют долгосрочным целям развития государств региона.

Министр обороны США Пит Хегсет принимает участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании в Королевском дворце в Эр-Рияде Фото: REUTERS/Brian Snyder

Одной из остановок Трампа станет и Катар, последний визит главы Белого дома в это государство состоялся в 2003 году. Нынешний же проходит на фоне укрепляющегося оборонного партнерства: в марте Госдепартамент одобрил продажу Дохе восьми ударных беспилотников MQ-9B Reaper на сумму $1,96 млрд. В дополнение к этому, как сообщил портал Axios, Катар может заключить сделку с Boeing на поставку гражданских самолетов.

Какие вопросы Трамп будет обсуждать во время турне

Вопрос нормализации саудовско-израильских отношений остается камнем преткновения. Королевство продолжает настаивать на создании палестинского государства как условии нормализации отношений с еврейским государством. На этом фоне визит Трампа рассматривается скорее как шаг к промежуточным договоренностям — Вашингтон готов подписывать экономические и технологические соглашения, оставляя возможность для продвижения «Авраамских» договоренностей.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Справка «Известий» В 2020 году США инициировали процесс по налаживанию отношений между Израилем и арабскими государствами. Итогом стало подписание ряда документов, известных как «Авраамские соглашения», к которым присоединились ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Вслед за ними на путь нормализации с Израилем встал и Судан.

Важным элементом повестки станут и гуманитарные вопросы. Катар вместе с Египтом продолжает выступать посредником в переговорах о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Накануне визита катарский МИД опубликовал совместное с Каиром заявление о продолжении усилий по урегулированию при координации с США. Этот сигнал прозвучал сразу после освобождения израильско-американского заложника Идана Александра, захваченного ХАМАС 7 октября 2023 года и освобожденного 12 мая.

Идан Александр, освобожденный из плена ХАМАС, во время встречи с семьей. 12 мая 2025 года Фото: GPO/Handout via REUTERS

Примечательно, что палестинское руководство активизировало контакты с ключевыми арабскими странами, прежде всего, с Саудовской Аравией, с целью предотвратить односторонние решения, особенно в контексте возможных израильских планов по выселению палестинцев и изменению статуса территорий. Тем более, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил 13 мая во время встречи с резервистами ЦАХАЛ, что армия в ближайшие дни войдет в Газу «со всей мощью» до полного разгрома ХАМАС.

В повестку переговоров также может войти обсуждение украинского кризиса. Арабские монархии считаются одним из основных посредников в этом аспекте. Трамп ранее заявил, что рассматривает возможность в четверг, 15 мая, после завершения турне посетить Стамбул. Именно в этот день планируется встреча представителей России и Украины, о которой ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Позднее агентство Reuters передало, что переговоры в Турции пройдут с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и спецпосланника по Украине Кита Келлога.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Турции без предварительных условий. Саудовский политолог Мубарак Аль-Аати отметил, что украинский конфликт остается одной из ключевых тем международной повестки, и именно этому вопросу США и Саудовская Аравия уделяют серьезное внимание. По его словам, кризис активно обсуждается как в российско-американском, так и в американо-украинском формате, и не исключено, что именно во время этого исторического визита может быть достигнут значительный прорыв.