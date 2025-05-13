Эксперты определили лучших игроков рынка автоиндустрии

В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии MIMS Automobility Awards 2025. Это награда традиционно вручается в рамках выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow.

Гран-при «Человек года в автобизнесе» получил вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры Виталий Киселев. В категории «Продукт. Легковые запчасти» лучшими стали Trialli (среди отечественных брендов) и CTR (среди зарубежных). Также в рамках церемонии вручалась спецпремия «Автомаркетолог года».

В номинации «eCommerce и маркетплейсы», в которой награждали онлайн-платформы электроннной коммерции, победу одержал классифайд «Авито», став лучшей онлайн-платформой для продажи автотоваров.

«Запчасти входят в тройку самых востребованных товарных категорий на „Авито“, каждый третий автолюбитель России использует платформу для поиска и покупки запчастей», — отметил руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» Алексей Головин, выступая на церемонии награждения. Он также напомнил, что в прошлом году платформа запустила сервис с умным подборщиком запчастей для конкретного автомобиля.

В настоящий момент официальная гарантия на запчасти на «Авито» есть у более 4,3 млн товаров для легковых авто. Планируется, что к концу года их количество увеличится в три раза.