В НАТО признали отставание от России в эффективности РЭБ

Североатлантический альянс не смог создать и принять на вооружение средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в том же качестве и количестве, что и Россия. Об этом 13 мая заявил представитель НАТО Бас Ньювенхаузе.

«[Альянс] не разработал и не принял на вооружение средства радиоэлектронной борьбы в тех же количествах и такого же качества, как некоторые потенциальные противники», — приводит его слова портал Breaking Defense.

Согласно информации портала, российские системы РЭБ в зоне специальной военной операции на Украине уже продемонстрировали превосходство над разработками НАТО. По словам Ньювенхаузе, альянсу необходимо изменить подход к созданию этих средств. Одной из проблем НАТО он назвал зависимость от американских РЭБ.

Ранее, 4 мая, эксперт американской радиолокационной компании Echodyne Майк Фрайетта рассказал, что у западных стран отсутствует защита от «темных» беспилотников на оптоволоконных кабелях, к которым активно прибегают в рамках украинского конфликта.