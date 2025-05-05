Эксперт в США рассказал об отсутствии на Западе защиты от дронов на оптоволокне
У Западных стран нет защиты от «темных» дронов на оптоволоконных кабелях, которые активно используются на украинском конфликте. Об этом в воскресенье, 4 мая, рассказал эксперт американской радиолокационной компании Echodyne Майк Фрайетта.
«Если бы кто-то мог заполучить огромное количество взрывчатки одновременно, это могло бы иметь абсолютно разрушительные последствия», — сказал он в беседе с изданием Independent.
По его словам, большинство объектов критической инфраструктуры, правоохранительных органов и государственных учреждений в западных странах «плохо оснащены для обнаружения дронов, не говоря уже о защите от них».
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