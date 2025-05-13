В Москве простились с бывшим режиссером программы «Время» Калерией Кисловой
На Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с режиссером советского и российского телевидения Калерией Кисловой. Видео с места 13 мая публикуют «Известия».
Проститься пришли родственники Кисловой, ее друзья и коллеги. Многие с теплом вспомнили о разных этапах ее жизни, отметили ее талант и опыт.
«Она посвятила практически всю свою профессиональную жизнь работе на телевидении. Она начала еще на Центральном телевидении в 1961 году. Первой ее работой была трансляция встречи первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина», — напомнил журналист и радиоведущий Михаил Куницын.
Он назвал Кислову человеком с уникальной судьбой, обратив внимание на ее многочисленные награды.
«Мы на протяжении многих лет с ней общались. <...> Мы благодарны ей за это общение и за тот опыт, который она передавала своим коллегам», — подчеркнул генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
О смерти Калерии Кисловой, которая более 20 лет возглавляла программу «Время», стало известно 10 мая. Режиссер скончалась в возрасте 99 лет.
Кислова пришла на телевидение в 1961 году, начав с должности ассистента режиссера. Позднее она руководила съемками Олимпиады-1980 и первым телемостом СССР — США. Режиссер была заслуженным деятелем искусств РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР.