Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова
Режиссер советского и российского телевидения Калерия Кислова, более 20 лет возглавлявшая программу «Время», скончалась на 100-м году жизни. Об этом 10 мая сообщил Первый канал.
«Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий 20 века. Режиссер программы «Время» Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним», — написала корреспондент Первого канала Кристина Левиева в своем Telegram-канале.
Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края. Училась в театральной студии «Красный факел» в Новосибирске, затем в ГИТИСе. На телевидение пришла в 1961 году, начав с должности ассистента режиссера. В том же году переехала в Москву и присоединилась к Молодежной редакции Центрального телевидения. С 1974 года работала в Главной редакции информации, а в 1977 году стала ее главным режиссером.
Кислова руководила съемками Олимпиады-1980 и первым телемостом СССР — США. С середины 1970-х была личным режиссером генерального секретаря СССР Леонида Брежнева, который называл ее «наша Мисс Телевидение». В 2006 году перешла на должность режиссера-консультанта. Была заслуженным деятелем искусств РСФСР (1985) и лауреатом Государственной премии СССР (1977).