Фура вылетела на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве
Фура вылетела на газон и тротуар на Кутузовском проспекте в Москве рядом со станцией метро «Славянский бульвар». Об этом 13 мая сообщил источник «Известий».
О пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС.
Родственник водителя фуры рассказал, что тот, вероятно, уснул за рулем. Обстоятельства произошедшего выясняются.
12 мая четыре человека пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями на юго-востоке Москвы. Уточняется, что столкновение произошло на улице Васильцовский Стан.