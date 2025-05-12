В результате ДТП в Москве пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями на юго-востоке Москвы. Об этом 12 мая сообщил источник «Известий».
Уточняется, столкновение произошло на улице Васильцовский Стан. На большой скорости автомобиль марки Honda влетел в боковую сторону второго авто марки Kia.
Ранения получили водитель и два пассажира Honda, а также один человек из Kia.
Накануне три автомобиля столкнулись на Москворецкой набережной в центре Москвы. Машина марки Rolls-Royce врезалась в Audi, после чего с ними столкнулся Hyundai. По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения иномарок нет.