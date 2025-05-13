Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
Европарламент начал расследование поездки депутатов в Москву на празднование Победы
Общество
Суд заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам колонии
Мир
Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах
Армия
Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном тайнике в ЛНР
Мир
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Bloomberg сообщил о снятии Китаем запрета на поставки Boeing США
Мир
По меньшей мере шесть человек погибли в Триполи на фоне столкновений
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Культура
Режиссеры из Якутии представят свои проекты на кинорынке в Каннах
Культура
Путин поручил создать в Москве театр современной драмы патриотической тематики
Мир
Захарова заявила о точечном ответе Польше на закрытие генконсульства РФ в Кракове
Общество
Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Мир
В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело
Авто
Продажи новых автомобилей в РФ могут упасть на 20% по итогам года

Инфекционист перечислил симптомы энцефалита

Эксперт Жемчугов: головная боль и высокая температура укажут на энцефалит
0
EN
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Врач-терапевт, иммунолог, д.м.н., специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о симптомах энцефалита.

В беседе с aif.ru во вторник, 13 мая, он предупредил, что энцефалит, которым можно заразиться через укус клеща, может не проявлять себя до полугода. Инкубационный период этого заболевания длится от недели до шести месяцев.

«Продолжительность инкубационного периода зависит от дозы вирусов, которая введена при укусе клеща, иммунитета человека и некоторых других факторов», — отметил он.

Проявляется энцефалит очень высокой температурой, сопровождается сильнейшей головной болью, вплоть до потери сознания. Потом боли начинаются во всех периферических нервах, спинном мозге.

Жемчугов призвал при укусе клеща извлечь его и сдать на анализ, чтобы своевременно начать лечение при необходимости.

«Примерно год-два»: в Москве спрогнозировали появление вирусного энцефалита
Сейчас клещи в основном переносят боррелиоз и пятнистую лихорадку

Защититься от энцефалита поможет прививка. Как пишет Pravda.Ru, в прошлом году в Москве ее сделали почти 64,5 тыс. человек. Это на 14 тыс. больше, чем годом ранее. В эндемичных регионах вакцинация включена в нацкалендарь прививок и делается бесплатно.

2 мая главный внештатный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, что клещи наиболее активны во влажных и тенистых местах, таких как леса, поля, парки и сады. Укус этого членистоногого практически не ощутим, так как его слюна действует как обезболивающее, но именно в ней и содержатся опасные инфекции, в частности, «клещевой энцефалит» и «болезнь Лайма», отмечает 360.ru.

29 апреля Life.ru писал, что перед посещением мест потенциального обитания клещей стоит тщательно выбирать гардероб. Одежда должна быть светлых тонов, желательно из гладких тканей, и максимально закрывать тело. Рубашка или куртка должны быть с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястьям (манжеты на резинке или пуговицах). Лучше, ели воротник будет высоким, также можно использовать шарф и бандану. Брюки стоит заправить в сапоги или высокие носки. Обязателен и головной убор.

Ранее в апреле заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Ярославская, Тверская, Московская и Костромская области являются эндемичными по клещевому энцефалиту, в этих областях россиянам нужно быть внимательнее, сообщает НСН.

В марте врач Владимир Неронов назвал опасные последствия клещевого энцефалита. В частности, по его словам, он может привести к инвалидности.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025