Инфекционист перечислил симптомы энцефалита

Врач-терапевт, иммунолог, д.м.н., специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о симптомах энцефалита.

В беседе с aif.ru во вторник, 13 мая, он предупредил, что энцефалит, которым можно заразиться через укус клеща, может не проявлять себя до полугода. Инкубационный период этого заболевания длится от недели до шести месяцев.

«Продолжительность инкубационного периода зависит от дозы вирусов, которая введена при укусе клеща, иммунитета человека и некоторых других факторов», — отметил он.

Проявляется энцефалит очень высокой температурой, сопровождается сильнейшей головной болью, вплоть до потери сознания. Потом боли начинаются во всех периферических нервах, спинном мозге.

Жемчугов призвал при укусе клеща извлечь его и сдать на анализ, чтобы своевременно начать лечение при необходимости.

Защититься от энцефалита поможет прививка. Как пишет Pravda.Ru, в прошлом году в Москве ее сделали почти 64,5 тыс. человек. Это на 14 тыс. больше, чем годом ранее. В эндемичных регионах вакцинация включена в нацкалендарь прививок и делается бесплатно.

2 мая главный внештатный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, что клещи наиболее активны во влажных и тенистых местах, таких как леса, поля, парки и сады. Укус этого членистоногого практически не ощутим, так как его слюна действует как обезболивающее, но именно в ней и содержатся опасные инфекции, в частности, «клещевой энцефалит» и «болезнь Лайма», отмечает 360.ru.

29 апреля Life.ru писал, что перед посещением мест потенциального обитания клещей стоит тщательно выбирать гардероб. Одежда должна быть светлых тонов, желательно из гладких тканей, и максимально закрывать тело. Рубашка или куртка должны быть с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястьям (манжеты на резинке или пуговицах). Лучше, ели воротник будет высоким, также можно использовать шарф и бандану. Брюки стоит заправить в сапоги или высокие носки. Обязателен и головной убор.

Ранее в апреле заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Ярославская, Тверская, Московская и Костромская области являются эндемичными по клещевому энцефалиту, в этих областях россиянам нужно быть внимательнее, сообщает НСН.

В марте врач Владимир Неронов назвал опасные последствия клещевого энцефалита. В частности, по его словам, он может привести к инвалидности.