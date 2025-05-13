Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 500 тыс. га
Площадь лесных пожаров, распространенных в Забайкальском крае, превысила 500 тыс. га. Об этом 13 мая проинформировали в главном управлении (ГУ) МЧС России по региону.
«В Забайкальском крае действуют 45 лесных пожаров на более 576 тыс. га, из них семь пожаров локализованы на более 117 тыс. га», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в Читинском муниципальном округе пожар распространился на более чем 31 тыс. га. Спасателей МЧС отправили работать в населенных пунктах Соходно, Яблоново. Тургутуй.
Для устранения возгорания были задействованы самолеты Ил-76 МЧС России. Около 126 т воды было сброшено. На данный момент угроз для населенных пунктов нет.
11 мая начальник третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Юрий Малюков сообщил «Известиям», что рядом с сельским поселением Смоленское в Читинском районе Забайкальского края действует лесной пожар, площадь которого достигла 1 тыс. га.