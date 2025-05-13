Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
BI узнал о намерении НАТО изменить военную доктрину из-за превосходства РФ
Общество
Суд заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам колонии
Мир
Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах
Армия
Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном тайнике в ЛНР
Мир
Трамп прилетел в Саудовскую Аравию в рамках первого зарубежного турне
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Bloomberg сообщил о снятии Китаем запрета на поставки Boeing США
Мир
По меньшей мере шесть человек погибли в Триполи на фоне столкновений
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Спорт
Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ
Культура
Путин поручил создать в Москве театр современной драмы патриотической тематики
Мир
Захарова заявила о точечном ответе Польше на закрытие генконсульства РФ в Кракове
Общество
Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Мир
В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело
Мир
ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам

СМИ узнали о задержании подозреваемого в поджоге дома Стармера

Sky News: в Лондоне арестовали подозреваемого в поджоге дома Стармера
0
Фото: Global Look Press/Benedikt von Imhoff
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Британская полиция сообщила о задержании 21-летнего мужчины, которого подозревают в поджоге недвижимости, принадлежащей премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом 13 мая сообщил телеканал Sky News со ссылкой на полицию Лондона.

«21-летний мужчина был арестован утром 13 мая по подозрению в поджоге с целью создания угрозы жизни и находится под стражей», — говорится в заявлении полиции.

Уточняется, что расследованием пожара занимаются сотрудники контртеррористического командования полиции.

12 мая пожарная служба Лондона предупредила полицию о возгорании в частном доме на севере столицы, принадлежащем Стармеру. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия.

Кир Стармер приобрел дом на севере Лондона в 2004 году за 650 тыс. £. Сейчас его стоимость приблизительно оценивается в 2 млн £. Британский премьер сдает этот объект недвижимости в аренду.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

12 апреля американские специальные службы заподозрили 17-летнего подростка Никиту Касапа в убийстве своих родителей и хищении имущества на сумму более $10 тыс. с целью подготовки покушения на президента США Дональда Трампа. Уточняется, что его задержали еще в марте, ему были предъявлены различные обвинения, в том числе за убийства и сокрытие тел.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025