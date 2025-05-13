СМИ узнали о задержании подозреваемого в поджоге дома Стармера

Британская полиция сообщила о задержании 21-летнего мужчины, которого подозревают в поджоге недвижимости, принадлежащей премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом 13 мая сообщил телеканал Sky News со ссылкой на полицию Лондона.

«21-летний мужчина был арестован утром 13 мая по подозрению в поджоге с целью создания угрозы жизни и находится под стражей», — говорится в заявлении полиции.

Уточняется, что расследованием пожара занимаются сотрудники контртеррористического командования полиции.

12 мая пожарная служба Лондона предупредила полицию о возгорании в частном доме на севере столицы, принадлежащем Стармеру. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия.

Кир Стармер приобрел дом на севере Лондона в 2004 году за 650 тыс. £. Сейчас его стоимость приблизительно оценивается в 2 млн £. Британский премьер сдает этот объект недвижимости в аренду.

12 апреля американские специальные службы заподозрили 17-летнего подростка Никиту Касапа в убийстве своих родителей и хищении имущества на сумму более $10 тыс. с целью подготовки покушения на президента США Дональда Трампа. Уточняется, что его задержали еще в марте, ему были предъявлены различные обвинения, в том числе за убийства и сокрытие тел.