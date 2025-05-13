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Средняя цена популярных в РФ автомобилей составила 2,5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам января-апреля 2025 года составила 3,11 млн рублей, а средняя цена моделей в топ-15 лидеров рынка — 2,46 млн рублей. Об этом 13 мая директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал в ходе пресс-конференции на выставке MIMS 2025 в Москве, передает корреспондент «Известий»

По словам Целикова, в январе-апреле на 15 самых продаваемых моделей приходится 57% российского авторынка. При этом с учетом альтернативного импорта за первые четыре месяца на учет встало около 800 разных моделей легковых автомобилей.

В первую десятку моделей в рейтинге продаж вошли пять вазовских моделей — Lada Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend, а также Largus. Средневзвешенные цены всех моделей Lada находятся ниже 2 млн рублей. Все популярные иномарки по средней цене превосходят эту ценовую планку.

В лидерах самых продаваемых легковых автомобилей в России за первые четыре месяца находятся Lada Granta и Vesta, а также Haval Jolion, самая популярная в стране иномарка. Далее идут Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Niva Travel и Niva Legend, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Monjaro, Haval M6, Lada Largus и Changan Uni-S/CS 55 Plus. Топ-15 замкнули Omoda C5, Haval F7, Belgee X50 и Haval H3.

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Также в этот день Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.

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