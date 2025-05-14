Эксперты выделили частые ошибки выпускников на ЕГЭ по истории и обществознанию

Основные ошибки при написании ЕГЭ по истории и обществознанию выпускники допускают в вопросе на знание исторических личностей и установление причинно-следственных связей. Кроме того, задания на проверку умения сравнивать исторические события, явления и процессы также относятся к проблемным. Об этом 14 мая «Известиям» рассказали эксперты крупнейшей образовательной онлайн-платформы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул».

Выпускники, сдающие обществознание в 2024 году, затруднялись решить задания на составление сложного плана.

«Также выпускникам сложно работать с терминами и понятиями — им не удается выяснять значения простых слов и анализировать многозначные, а еще оценивать сложные социальные явления, разбираться в научных текстах или излагать собственные мысли», — отметили специалисты.

Вместе с тем ученикам с трудом удается готовить письменные работы по социальной проблематике, соотносить различные теоретические подходы, делать выводы как основываясь на теории, так и исходя из опыта.

Эксперты «Умскул» выделили и задания, которые не вызвали затруднений у школьников. Одним из самых легковыполнимых вопросов в экзамене по истории оказалось задание № 1 — на хронологию. С ним справилось 70% учеников. Работа с картой в задании № 11 показала 81% успешного выполнения задания. Наконец, абсолютным лидером по выполнению стало задание № 14 — работа с текстовым источником. Оно проверяет умение анализировать документ, определять его автора, время создания, причины и последствия описанных событий, а также понимать позицию автора. В 2024 году с ним справилось 83% учащихся.

Что касается экзамена по обществознанию, то статистика показывает, что увереннее всего выпускникам удается работать с диаграммами в задании № 9. Зафиксирован 91% выполнения задания в 2024 году. Также ученики хорошо справляются с заданиями на поиск информации в тексте — задание № 17 успешно решили 87% учеников. И наконец, замыкает тройку задание № 21 на анализ графика спроса/предложение — его выполнили 73% учащихся.

«Несмотря на стабильно высокие результаты, школьники по-прежнему сталкиваются с трудностями при сдаче ЕГЭ по истории и обществознанию. Поэтому стоит уделить особое внимание изучению проблемных тем», — заключили специалисты.

Ранее, 28 марта, академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям», как эффективно использовать оставшееся время для подготовки к ЕГЭ и свести стресс к минимуму. По ее словам, в случае если школьник решил подготовиться за короткий срок в два-три месяца, ему лучше сосредоточиться на каком-то одном предмете, чтобы добиться хорошего результата.