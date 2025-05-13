Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника ВСУ из Грузии
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима гражданина Грузии Михала Деметрашвили за участие в качестве наемника на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Грузии Михала Деметрашвили. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»)», — говорится в публикации.
По данным следствия, в период с февраля 2022 года по январь 2025 год фигурант принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, а также прошел боевую подготовку на украинской территории и имел при себе оружие.
Уточняется, что за выполненную работу наемник получил вознаграждение в размере 5,7 млн рублей. По данным Следственного комитета (СК) РФ, в настоящее время Деметрашвили объявлен в международный розыск.
Накануне Верховный суд ДНР заочно приговорил 26-летнего наемника из Колумбии Осорио Хосе Бернардо Лайоса к 14 годам колонии строгого режима за участие в конфликте на стороне ВСУ. Суд признал иностранного гражданина виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).