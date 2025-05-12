Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника ВСУ из Колумбии

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 26-летнего наемника из Колумбии Осорио Хосе Бернардо Лайоса к 14 годам колонии строгого режима за участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Лайоса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.

Суд установил, что в октябре 2023 года иностранный гражданин приехал в Тернопольский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где он присоединился к Интернациональному легиону в роли наемника. После чего колумбиец прошел военную подготовку с боевым оружием. До февраля 2025 года он принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) РФ.

Уточняется, что за выполненную работу ему вручили вознаграждение в размере 1,5 млн рублей. В результате суд признал иностранного гражданина виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Ранее, 6 мая, сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима воевавшего на стороне ВСУ гражданина США Джейка Логана Тейлора с позывным Танго. Его признали виновным в соответствии с ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).