Воевавший за ВСУ наемник из США был заочно осужден в ДНР на 14 лет

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника из США Джейка Логана Тейлора с позывным Танго. Об этом 6 мая сообщает Генеральная прокуратура РФ.

35-летний гражданина США признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

«Суд заочно приговорил Тейлора к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано на сайте ведомства.

Установлено, что с июня 2023 по февраль 2025 года Тейлор добровольно вступил в военное подразделение «избранной роты» из состава 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. За участие в боевых действиях ему заплатили более 1,8 млн рублей. Отмечается, что наемник является обученным ветераном Вооруженных сил США, однако на Украину он приехал как учитель английского языка. Так как Тейлор имел опыт военной службы, в ВСУ его назначили командиром взвода.

28 апреля Верховный суд ДНР также заочно приговорил 28-летнего гражданина Швеции Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за наемничество и участие в боевых действиях на стороне Украины. С мая 2022 года по февраль 2025 года боевик пребывал на территории Украины через Польшу. За участие в вооруженном конфликте наемник получил более 5,4 млн рублей.