Реклама
Прямой эфир
Мир
Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии в первом туре
Мир
СМИ сообщили о дефиците воды в Пакистане из-за закрытия Индией плотины
Мир
СМИ сообщили о росте цен на газ в Европе
Мир
СМИ заявили о готовности лишь половины стран ЕС увеличить бюджет на оборону
Авто
Китайские автобренды Lepas и iCar могут появиться в России
Общество
Семьям погибших в перестрелке в Махачкале полицейских выплатят 1 млн рублей
Авто
УАЗ объявил о весенней модернизации автозавода
Общество
В Новосибирске педагог получил от студентов 3 млн рублей за пропуск в спортзал
Экономика
Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ
Общество
«Известия» передали более 200 тыс. экземпляров копии выпуска от 9 мая 1945 года
Общество
Более 1 тыс. человек приняли участие в акции «Вальс Победы» в Приморье
Мир
СМИ сообщили об отказе нового правительства ФРГ в поставках Taurus Киеву
Общество
Москвичей предупредили о временных ограничениях транспорта с 7 по 9 мая
Общество
В минздраве Дагестана сообщили о тяжелом состоянии раненых при стрельбе полицейских
Общество
«Известия» выпустили репринт исторического номера газеты от 9 мая 1945 года
Мир
В МИД Белоруссии назвали диалог РФ и США важным шагом к восстановлению доверия
Общество
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и вылет самолетов
Сюжет:

Воевавший за ВСУ наемник из США был заочно осужден в ДНР на 14 лет

0
EN
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника из США Джейка Логана Тейлора с позывным Танго. Об этом 6 мая сообщает Генеральная прокуратура РФ.

35-летний гражданина США признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

«Суд заочно приговорил Тейлора к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано на сайте ведомства.

Установлено, что с июня 2023 по февраль 2025 года Тейлор добровольно вступил в военное подразделение «избранной роты» из состава 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. За участие в боевых действиях ему заплатили более 1,8 млн рублей. Отмечается, что наемник является обученным ветераном Вооруженных сил США, однако на Украину он приехал как учитель английского языка. Так как Тейлор имел опыт военной службы, в ВСУ его назначили командиром взвода.

Иностранные игры: в зоне СВО ликвидировано уже 6,5 тыс. наемников
На фоне военных неудач Украина сделала ставку на зарубежную военную силу и запрещенные виды вооружений

28 апреля Верховный суд ДНР также заочно приговорил 28-летнего гражданина Швеции Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за наемничество и участие в боевых действиях на стороне Украины. С мая 2022 года по февраль 2025 года боевик пребывал на территории Украины через Польшу. За участие в вооруженном конфликте наемник получил более 5,4 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025