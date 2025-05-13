Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
BI узнал о намерении НАТО изменить военную доктрину из-за превосходства РФ
Общество
Суд заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам колонии
Мир
Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах
Армия
Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном тайнике в ЛНР
Мир
Трамп прилетел в Саудовскую Аравию в рамках первого зарубежного турне
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Bloomberg сообщил о снятии Китаем запрета на поставки Boeing США
Мир
По меньшей мере шесть человек погибли в Триполи на фоне столкновений
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Спорт
Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ
Культура
Путин поручил создать в Москве театр современной драмы патриотической тематики
Мир
Захарова заявила о точечном ответе Польше на закрытие генконсульства РФ в Кракове
Общество
Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Мир
В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело
Мир
ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам

Путин поручил направлять 20% выделяемых на кино средств на финансирование анимации

0
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии направлять 20% средств, выделяемых в целях господдержки кино, на финансирование национальных анимационных фильмов. Перечень поручений главы государства 13 мая опубликован на сайте Кремля.

«<…> выработать механизмы, обеспечивающие направление 20% средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов», — говорится в публикации.

Кроме того, глава государства поручил выработать механизм отчисления 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии с целью дальнейшего финансирования российской анимации.

Доклад о разработанных механизмах поручено представить до 30 ноября текущего года.

Также Путин поручил Минпросвещения РФ совместно с Советом при президенте России по культуры и искусству сформировать перечень из 100 лучших отечественных фильмов для показа в образовательных учреждениях и включения в школьную программу.

«Минкультуры поддержит производство не менее 140 национальных фильмов»
Министр культуры Ольга Любимова — о приоритетных темах для российских картин, заявках на Евразийскую кинопремию и состоянии иконы Рублева

Министр культуры России Ольга Любимова 14 апреля сообщила, что совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» стал самым успешным детективом в нашем прокате, собрав почти 700 млн рублей.

27 декабря 2024 года Любимова сообщила, что объем российского рынка кинопроката превысил 43 млрд рублей, 33 млрд из которых обеспечено фильмами отечественного производства. По ее словам, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года кассовые сборы увеличились на 16%, а сборы российского кино — на 24%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025