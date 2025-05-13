Путин поручил направлять 20% выделяемых на кино средств на финансирование анимации
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии направлять 20% средств, выделяемых в целях господдержки кино, на финансирование национальных анимационных фильмов. Перечень поручений главы государства 13 мая опубликован на сайте Кремля.
«<…> выработать механизмы, обеспечивающие направление 20% средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов», — говорится в публикации.
Кроме того, глава государства поручил выработать механизм отчисления 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии с целью дальнейшего финансирования российской анимации.
Доклад о разработанных механизмах поручено представить до 30 ноября текущего года.
Также Путин поручил Минпросвещения РФ совместно с Советом при президенте России по культуры и искусству сформировать перечень из 100 лучших отечественных фильмов для показа в образовательных учреждениях и включения в школьную программу.
Министр культуры России Ольга Любимова 14 апреля сообщила, что совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» стал самым успешным детективом в нашем прокате, собрав почти 700 млн рублей.
27 декабря 2024 года Любимова сообщила, что объем российского рынка кинопроката превысил 43 млрд рублей, 33 млрд из которых обеспечено фильмами отечественного производства. По ее словам, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года кассовые сборы увеличились на 16%, а сборы российского кино — на 24%.