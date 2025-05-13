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Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Суд во Франции признал актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах по отношению к двум коллегам на съемочной площадке. Об этом 13 мая заявил телеканал BFMTV.

«Парижский суд вынес решение в отношении актера по делу о сексуальных нападениях, совершенных на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Жерар Депардье приговорен», — говорится в публикации.

Уточняется, что актера приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с дополнительным двухлетним лишением гражданских прав, в частности запретом на участие в выборах. Его также внесли в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

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Ранее, 26 марта, Депардье на заседании суда по делу о сексуальных домогательствах попытался оправдаться. Он признался, что однажды схватил коллегу за бедра. В этот же день агент артиста Арно Фрилле заявил в беседе с «Известиями», что Депардье не собирается признавать вину по делу о домогательствах. По его словам, актер считает нынешнюю практику обвинения культурных деятелей по ложным заявлениям «жалким и печальным зрелищем».

О начале суда по делу о домогательствах сообщалось в октябре 2024 года. Его обвинили в сексуальном насилии двух участниц съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

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