Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Нины Гребешковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженной артистки РФ, вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой. Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля 13 мая.

«Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что она сыграла множество ярких ролей, которые вошли в историю отечественного кинематографа. Президент выразил уверенность, что добрая память об актрисе останется в сердцах близких и поклонников ее творчества.

12 мая режиссер Николай Лебедев назвал Гребешкову доброжелательным и очень ярким человеком. Он признался, что она была его «талисманом», а ее уход из жизни стал для него огромной личной потерей.

Гребешкова скончалась 10 мая на 95-м году жизни. За плечами актрисы около 130 работ в кинопроектах, больше всего она запомнилась зрителям ролями второго плана в фильмах своего супруга, режиссера Леонида Гайдая.