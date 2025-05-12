Актриса Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет
Советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова», — говорится в Telegram-канале организации.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В 1954 году она окончила Всероссийский государственный университета кинематографии имени С.А. Герасимова, отучилась в мастерской советского актера театра и кино Владимира Белокурова. В том же году Гребешкова снялась в картине «Испытание верности» режиссера Ивана Пырьева.
За плечами актрисы около 130 ролей в кинопроектах. Больше всего артистка запомнилась зрителям ролями второго плана в фильмах своего супруга, режиссера Леонида Гайдая. Актриса снялась в таких культовых кинолентах, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82» и других.