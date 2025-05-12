Режиссер Лебедев назвал Гребешкову доброжелательным и ярким человеком

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова была доброжелательным и ярким человеком с потрясающим чувством юмора, а также являлась настоящим профессионалом своего дела. Такими воспоминаниями 12 мая с «Известиями» поделился режиссер Николай Лебедев.

«Она была чудесным, очень доброжелательным человеком, очень ярким в общении», — подчеркнул он.

Лебедев признался, что Гребешкова была его «талисманом», а ее уход из жизни стал для него огромной личной потерей.

«Она приехала в Минск на съемки, привезла такую тележку на колесиках и палочку. Она играла такую же бабушку, по сюжету — комедийный персонаж, и она сказала: «Вот эти предметы принадлежали Лёне, принадлежали Гайдаю». Ей было важно, чтобы они показались в кадре, и мне это было очень важно», — рассказал режиссер, вспоминая о съемках фильма «Поклонник».

Гребешкова скончалась 10 мая на 95-м году жизни. За плечами актрисы около 130 работ в кинопроектах, больше всего она запомнилась зрителям ролями второго плана в фильмах своего супруга, режиссера Леонида Гайдая.