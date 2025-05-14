Оттуда — сюда: РФ может открыть центры обучения для мигрантов на их родине
Мигранты, которые планируют попасть на стройку в РФ, смогут проходить обучение по основным дисциплинам у себя на родине, узнали «Известия». По поручению вице-премьера Марата Хуснуллина Минстрой оценивает потребности России в иностранных работниках. Чиновники запросили у регионов и бизнеса эту информацию. В частности, мигрантов могут обучать языку и профильным навыкам, полагают эксперты. В Узбекистане уже практикуют такой подход — там свой центр открыла Республика Корея.
Сколько трудовых мигрантов нужно стране
В правительстве обсуждают идею обучать трудовых мигрантов, которые нужны России на стройке, по основным образовательным программам на их родине, еще до приезда в нашу страну. В этой связи в конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою собрать статистику — сколько сотрудников нужно отрасли, данные следует передать в Минпросвещения. «Известия» ознакомились с документами.
Марат Шакирзянович Хуснуллин
До 15 мая регионы должны отчитаться в Минстрой о своих потребностях в трудовых мигрантах. Аналогичную информацию должны собрать представители бизнеса: из Национального объединения строителей и Национальной ассоциации инфраструктурных компаний. Какая структура займется обучением мигрантов и за счет каких ресурсов — прорабатывается в правительстве.
Минстрой системно работает над повышением кадрового потенциала отрасли, сказали «Известиям» в ведомстве. Там напомнили, что в конце октября прошлого года правительство утвердило Концепцию подготовки кадров для стройотрасли и жилищно-коммунального хозяйства, в развитие которой уже реализуют мероприятия дорожной карты. Они направлены на повышение престижности и востребованности профессий, связанных с архитектурой и строительством, включая профессиональную ориентацию. Более того, чиновники ведут работу по актуализации профстандартов, направлений подготовки и образовательных программ для строителей, добавили в министерстве.
В Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) напомнили «Известиям», что в строительстве и ЖКХ занято примерно 11,5 млн человек, непосредственно на стройке и с учетом сезонных колебаний — примерно 6,8 млн человек, дефицит кадров здесь оценивают порядка в 200 тыс. работников. По итогам 2024 года в строительстве работало более 1 млн иностранных рабочих — это 13% всех трудовых мигрантов, отметили в объединении.
— Основная идея инициативы, которую обсуждают в кабмине, — подготовка иностранных рабочих в соответствии с российскими стандартами. По нашей информации, детальный механизм реализации такого подхода находится в стадии разработки. В перспективе этот шаг поможет отечественным строительным компаниям привлекать иностранцев не только в качестве разнорабочих, но и использовать их там, где требуются специалисты с более высокой квалификацией, — сказал «Известиям» президент объединения Антон Глушков.
Отрасль заинтересована в каменщиках, штукатурах, отделочниках, бетонщиках и арматурщиках. Именно по этим профессиям наблюдается серьезный спрос со стороны российских строительных компаний, добавил он. Большая часть иностранцев приезжает на работу в Россию из стран СНГ и ЕАЭС, основная масса на протяжении многих лет — из Узбекистана. Поэтому будет оптимально, если для старта правительственного проекта чиновники выберут именно последнюю страну, сказал Антон Глушков.
Впоследствии проект можно расширить и на другие дружественные государства.
— Например, сейчас мы фиксируем большой интерес к работе на российском рынке со стороны Индии, — отметил он.
Привлечение рабочих из этой страны потребует дополнительных усилий, которые могут уйти на пересмотр визового режима, а также организацию языковых курсов, добавил эксперт. По его словам, за рубежом уже есть примеры подобного подхода. Например, в Узбекистане успешно функционируют центры профессионального обучения, созданные при поддержке Республики Корея.
В этих центрах людей готовят по востребованным на Востоке специальностям по стандартам заказчика, подчеркнул Антон Глушков. Как конкретно работает этот центр и кто его финансирует в объединении, не уточнили. На сайте центра сказано, что граждане смогут обучиться корейскому языку и сдать по нему необходимый экзамен. Более того, центр дает возможность более близко познакомиться с локальной культурой.
«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина, в Минпросвещения, а также в регионы с просьбой оценить их потребности в трудовых мигрантах.
В администрации Самарской области напомнили, что мигранты должны знать русский, историю и основы законодательства РФ, если претендуют на получение разрешения на работу в РФ, согласно действующему регулированию.
Откуда люди приезжают на работу в Россию
Оценить общую потребность России в трудовых мигрантов в принципе сложно, ситуация в экономике достаточно активно меняется, сказал «Известиям» глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Сейчас в РФ могут приехать работники из любого государства, в зависимости от страны исхода в России действуют разные разрешительные правила на сотрудничество с отечественными компаниями, напомнил он.
Так, например, если человек прибывает из ЕАЭС, то он может трудиться здесь без оформления специальных документов, а если из стран СНГ — понадобится патент на работу. Плюс к этому к нам могут приехать граждане из «визовых» государств, правда, речь идет об ограниченном потоке: действует ежегодная квота в 150–200 тыс. трудовых мигрантов. В основном в РФ едут из стран СНГ, самый крупный донор — Узбекистан, правда, поток оттуда постепенно снижается: за последние годы число граждан из этой страны сократилось с 2,5 млн до 1,7 млн человек.
— Конечно, дополнительное образование иностранцев позволит более качественно подготовить людей к работе в России, ведь на родине базовые потребности людей будут закрыты и новые навыки будут даваться легче. В России мигранты очень часто работают по 12 часов шесть дней в неделю, что фактически не позволяет им обучаться. В первую очередь людям необходим русский язык, — подчеркнул Вадим Коженов.
Но нужно учесть, что в случае реализации такого подхода возникает большой вопрос — как будет финансироваться проект по обучению людей у них на родине, от этого зависит его успех и эффективность, добавил он.
Действительно, в градостроительной отрасли фиксируют серьезный дефицит рабочих, хотя до сих пор регионы не оценивали свои потребности в мигрантах на стройке и в системе ЖКХ, сказала «Известиям» зaмпред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, кадровый голод возник сразу по нескольким серьезным причинам.
— Прежде всего это недостаток квалификации у тех иностранных сотрудников, которые сейчас доступны на рынке. Плюс к этому часто люди приезжают работать на стройку, но затем переходят в другие секторы, например, начинают трудиться курьерами. Более того, страны, которые традиционно считаются поставщиками трудовых мигрантов, запускают на своей территории эффективные экономические реформы, которые делают проживание в родной стране максимально привлекательным. Так, например, мы уже фиксируем отток рабочих в Россию из Узбекистана, с недавних пор ее гражданам выгоднее развиваться дома, — рассказала она.
Как решить возникшие проблемы
Ситуация обострилась на фоне укрепления рубля, что сделало работу в РФ менее привлекательной за счет сократившейся зарплаты в иностранном номинале, отметила Светлана Разворотнева. Уже не говоря о том, что стройка в России ежегодно достаточно динамично развивается и показывает хорошие результаты по вводу новых площадей.
Поэтому в моменте перекрыть потребность в иностранных сотрудниках сложно — как минимум нужно дополнительно повышать производительность труда, увеличивая их квалификацию, отметила эксперт. Как максимум к проблеме нужно подходить комплексно: например, работодатель должен отвечать за своих сотрудников, в том числе обеспечивать работников их приемлемым жильем, то есть общежитием, которое соответствует установленным СанПиНам, добавила она.
В Россию ежегодно приезжают до 2 млн трудовых мигрантов, в основном это граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, сказал «Известиям» глава комиссии по вопросам трудовой миграции Совета ТПП Николай Курдюмов. Несмотря на внушительное число прибывающих людей, строительной отрасли действительно не хватает кадров. Дело в том, что сейчас сотрудник, который приезжает в РФ из другой страны, не обязан отработать определенное время у той компании, которая наняла его и обеспечила ему переезд.
— Поэтому на практике получается, что работодатель тратит свой ресурс впустую: он нанимает человека, оформляет своего будущего сотрудника из другого государства, но очень быстро теряет его. Люди достаточно активно перетекают в другие отрасли, где зарплата больше, например, мигранты уходят в курьеры, — сказал эксперт.
В связи с этим в первую очередь нужно скорректировать законодательство, которое обяжет мигрантов отработать срок в той компании, которая его привезла. Тогда обучение сотрудника на его родине станет серьезным шагом для решения кадрового вопроса. Сейчас работники из стран СНГ, как правило, не знают русского языка или плохо на нем говорят и не обладают нужной отечественным компаниям квалификацией.