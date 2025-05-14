Оттуда — сюда: РФ может открыть центры обучения для мигрантов на их родине

Мигранты, которые планируют попасть на стройку в РФ, смогут проходить обучение по основным дисциплинам у себя на родине , узнали «Известия». По поручению вице-премьера Марата Хуснуллина Минстрой оценивает потребности России в иностранных работниках. Чиновники запросили у регионов и бизнеса эту информацию . В частности, мигрантов могут обучать языку и профильным навыкам , полагают эксперты. В Узбекистане уже практикуют такой подход — там свой центр открыла Республика Корея.

Сколько трудовых мигрантов нужно стране

В правительстве обсуждают идею обучать трудовых мигрантов, которые нужны России на стройке, по основным образовательным программам на их родине, еще до приезда в нашу страну . В этой связи в конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою собрать статистику — сколько сотрудников нужно отрасли, данные следует передать в Минпросвещения . «Известия» ознакомились с документами.

Марат Шакирзянович Хуснуллин Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

До 15 мая регионы должны отчитаться в Минстрой о своих потребностях в трудовых мигрантах. Аналогичную информацию должны собрать представители бизнеса: из Национального объединения строителей и Национальной ассоциации инфраструктурных компаний . Какая структура займется обучением мигрантов и за счет каких ресурсов — прорабатывается в правительстве.

Минстрой системно работает над повышением кадрового потенциала отрасли , сказали «Известиям» в ведомстве. Там напомнили, что в конце октября прошлого года правительство утвердило Концепцию подготовки кадров для стройотрасли и жилищно-коммунального хозяйства, в развитие которой уже реализуют мероприятия дорожной карты. Они направлены на повышение престижности и востребованности профессий, связанных с архитектурой и строительством , включая профессиональную ориентацию. Более того, чиновники ведут работу по актуализации профстандартов, направлений подготовки и образовательных программ для строителей, добавили в министерстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) напомнили «Известиям», что в строительстве и ЖКХ занято примерно 11,5 млн человек, непосредственно на стройке и с учетом сезонных колебаний — примерно 6,8 млн человек, дефицит кадров здесь оценивают порядка в 200 тыс. работников . По итогам 2024 года в строительстве работало более 1 млн иностранных рабочих — это 13% всех трудовых мигрантов , отметили в объединении.

— Основная идея инициативы, которую обсуждают в кабмине, — подготовка иностранных рабочих в соответствии с российскими стандартами . По нашей информации, детальный механизм реализации такого подхода находится в стадии разработки. В перспективе этот шаг поможет отечественным строительным компаниям привлекать иностранцев не только в качестве разнорабочих, но и использовать их там, где требуются специалисты с более высокой квалификацией , — сказал «Известиям» президент объединения Антон Глушков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отрасль заинтересована в каменщиках, штукатурах, отделочниках, бетонщиках и арматурщиках. Именно по этим профессиям наблюдается серьезный спрос со стороны российских строительных компаний , добавил он. Большая часть иностранцев приезжает на работу в Россию из стран СНГ и ЕАЭС, основная масса на протяжении многих лет — из Узбекистана. Поэтому будет оптимально, если для старта правительственного проекта чиновники выберут именно последнюю страну , сказал Антон Глушков.

Впоследствии проект можно расширить и на другие дружественные государства.

— Например, сейчас мы фиксируем большой интерес к работе на российском рынке со стороны Индии , — отметил он.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov



Привлечение рабочих из этой страны потребует дополнительных усилий, которые могут уйти на пересмотр визового режима, а также организацию языковых курсов , добавил эксперт. По его словам, за рубежом уже есть примеры подобного подхода. Например, в Узбекистане успешно функционируют центры профессионального обучения, созданные при поддержке Республики Корея .

В этих центрах людей готовят по востребованным на Востоке специальностям по стандартам заказчика , подчеркнул Антон Глушков. Как конкретно работает этот центр и кто его финансирует в объединении, не уточнили . На сайте центра сказано, что граждане смогут обучиться корейскому языку и сдать по нему необходимый экзамен. Более того, центр дает возможность более близко познакомиться с локальной культурой .

«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина, в Минпросвещения, а также в регионы с просьбой оценить их потребности в трудовых мигрантах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

В администрации Самарской области напомнили, что мигранты должны знать русский, историю и основы законодательства РФ, если претендуют на получение разрешения на работу в РФ, согласно действующему регулированию .

Откуда люди приезжают на работу в Россию

Оценить общую потребность России в трудовых мигрантов в принципе сложно, ситуация в экономике достаточно активно меняется , сказал «Известиям» глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Сейчас в РФ могут приехать работники из любого государства, в зависимости от страны исхода в России действуют разные разрешительные правила на сотрудничество с отечественными компаниями , напомнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, например, если человек прибывает из ЕАЭС, то он может трудиться здесь без оформления специальных документов, а если из стран СНГ — понадобится патент на работу . Плюс к этому к нам могут приехать граждане из «визовых» государств, правда, речь идет об ограниченном потоке: действует ежегодная квота в 150–200 тыс. трудовых мигрантов . В основном в РФ едут из стран СНГ, самый крупный донор — Узбекистан, правда, поток оттуда постепенно снижается: за последние годы число граждан из этой страны сократилось с 2,5 млн до 1,7 млн человек.

— Конечно, дополнительное образование иностранцев позволит более качественно подготовить людей к работе в России , ведь на родине базовые потребности людей будут закрыты и новые навыки будут даваться легче. В России мигранты очень часто работают по 12 часов шесть дней в неделю, что фактически не позволяет им обучаться. В первую очередь людям необходим русский язык , — подчеркнул Вадим Коженов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Но нужно учесть, что в случае реализации такого подхода возникает большой вопрос — как будет финансироваться проект по обучению людей у них на родине, от этого зависит его успех и эффективность , добавил он.

Действительно, в градостроительной отрасли фиксируют серьезный дефицит рабочих, хотя до сих пор регионы не оценивали свои потребности в мигрантах на стройке и в системе ЖКХ , сказала «Известиям» зaмпред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, кадровый голод возник сразу по нескольким серьезным причинам .

— Прежде всего это недостаток квалификации у тех иностранных сотрудников, которые сейчас доступны на рынке . Плюс к этому часто люди приезжают работать на стройку, но затем переходят в другие секторы, например, начинают трудиться курьерами. Более того, страны, которые традиционно считаются поставщиками трудовых мигрантов, запускают на своей территории эффективные экономические реформы, которые делают проживание в родной стране максимально привлекательным . Так, например, мы уже фиксируем отток рабочих в Россию из Узбекистана, с недавних пор ее гражданам выгоднее развиваться дома, — рассказала она.

Как решить возникшие проблемы

Ситуация обострилась на фоне укрепления рубля, что сделало работу в РФ менее привлекательной за счет сократившейся зарплаты в иностранном номинале , отметила Светлана Разворотнева. Уже не говоря о том, что стройка в России ежегодно достаточно динамично развивается и показывает хорошие результаты по вводу новых площадей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Поэтому в моменте перекрыть потребность в иностранных сотрудниках сложно — как минимум нужно дополнительно повышать производительность труда, увеличивая их квалификацию , отметила эксперт. Как максимум к проблеме нужно подходить комплексно: например, работодатель должен отвечать за своих сотрудников, в том числе обеспечивать работников их приемлемым жильем, то есть общежитием, которое соответствует установленным СанПиНам , добавила она.

В Россию ежегодно приезжают до 2 млн трудовых мигрантов, в основном это граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии , сказал «Известиям» глава комиссии по вопросам трудовой миграции Совета ТПП Николай Курдюмов. Несмотря на внушительное число прибывающих людей, строительной отрасли действительно не хватает кадров. Дело в том, что сейчас сотрудник, который приезжает в РФ из другой страны, не обязан отработать определенное время у той компании, которая наняла его и обеспечила ему переезд .

— Поэтому на практике получается, что работодатель тратит свой ресурс впустую: он нанимает человека, оформляет своего будущего сотрудника из другого государства, но очень быстро теряет его . Люди достаточно активно перетекают в другие отрасли, где зарплата больше, например, мигранты уходят в курьеры, — сказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов