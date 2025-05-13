«Кама» показала краш-тест российского электрокара «Атом»

Разработчики отечественного электромобиля «Атом» провели первый из трех циклов краш-тестов, в ходе которого были испытаны как кузова, так и собранные предсерийные автомобили с рядом прототипных компонентов. Об этом говорится в сообщении компании «Кама», которое поступило «Известиям» 13 мая.

В компании заявили, что главной задачей было подтвердить эффективность конструкции кузова и запустить калибровку систем пассивной безопасности, что является важным этапом для модели без центральной стойки. Отмечается, что испытания проводятся в соответствии с международными стандартами безопасности и включают фронтальные и боковые краш-тесты, а также проверку защиты пешеходов.

В перечень краш-тестов вошли лобовое столкновение с жесткой стеной (50 км/ч); фронтальный удар, в рамках которого суммарная скорость деформируемого барьера (неполное перекрытие) и автомобиля составляет 100 км/ч; боковой удар о столб (32 км/ч) и прочие.

Фото: АО «Кама»

Заявлено, что достигнуты целевые показатели по защите пассажиров в сертификационных краш-тестах, подтверждена эффективность структуры кузова для сохранения жизненного пространства пассажиров и защиты батареи от повреждений. Также собраны данные для разработки ПО управления компонентами пассивной безопасности и выполнена корреляция компьютерных моделей с физическими результатами тестов.

В будущем планируется провести еще два раунда испытаний, которые будут включать краш-тесты серийных машин с расширенной программой, включая испытание на опрокидывание.

Ранее в этот день сообщалось, что за первые четыре месяца 2025 года в России было продано 2647 электромобилей. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8126 единиц).

28 января компания «Кама» показала первые предсерийные прототипы электромобиля «Атом». Это полноценные автомобили с работающим функционалом, их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии. Серийное производство «Атома» намечено на III квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».