В Бразилии анонсировали строительство малых АЭС совместно с «Росатомом»

В ближайшее время Бразилия совместно с госкорпорацией «Росатом» начнет строительство малых атомных электростанций (АЭС). Об этом 13 мая сообщил министр горнорудной промышленности и энергетики южноамериканской Бразилии Алешандри Сильвейра.

По его словам, на текущий момент «Росатом» является единственной в мире компанией, у которой в коммерческом использовании есть малые ядерные реакторы.

«Поэтому президент [РФ Владимир] Путин поручил «Росатому» как можно скорее заключить партнерское соглашение с правительством Бразилии, чтобы мы могли разработать малые ядерные реакторы, которые будут иметь важное значение для энергетики будущего», — цитирует его газета Estadão.

Одним из преимуществ таких реакторов министр назвал возможность «производить энергию внутри промышленных предприятий». Он подчеркнул, что это выгодно для тех, кто нуждается в большом количестве энергии.

Сильвейра уточнил, что таким образом возможно производство энергии там, где она нужна. По его словам, важно иметь возможность заменять нефтяные электростанции на атомные, поскольку это читая энергия, не загрязняющая окружающую среду. Кроме того, министр высказался в поддержку возобновления строительства АЭС «Ангра-3» на территории Бразилии с использованием так называемой безопасной модели управления.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Вийера 10 мая сообщил о планах организовать заседание 12-й комиссии высокого уровня по сотрудничеству с Россией в 2025 году. Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва в свою очередь подчеркнул заинтересованность Бразилии в строительстве АЭС совместно с РФ. По его словам, Россия остается для страны важным партнером в сфере газа, нефти и строительства малых ядерных реакторов.