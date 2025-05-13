Россия обсудит с главой МАГАТЭ выборы генсека ООН, об этом «Известиям» сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. Новый руководитель организации вступит в должность в 2026 году. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов баллотироваться на этот пост. Эксперты считают, что Москва может поддержать кандидатуру аргентинца, сообщает телеканал «Известия».

Впрочем, пока Россия официально не объявила, за кого готова выступить на выборах. Сейчас глава ООН — Антониу Гутерриш, его срок истекает в конце 2026 года. Ранее сообщалось, что в организации рассматривают и кандидатуры женщин. В числе возможных претендентов — премьер Барбадоса Миа Моттли.

Она известна инициативами по реформе мировой финансовой системы. Генсека ООН выбирает Генассамблея по рекомендации Совета Безопасности. Кандидат должен учитывать интересы 193 стран — членов организации. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что главное для России — нейтралитет претендента и соблюдение кандидатом Устава ООН.

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