В Крыму высказались о планах Европы ввести новые санкции против РФ

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы «коалиции желающих» ввести новые санкции в отношении России хвастовством детей дошкольного возраста. Об этом 13 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата.

«Это выглядит как хвастовство детей дошкольного возраста. Мол, у моего папы большое ружье, а у моего — пистолет еще больше. Это уже не работает, пройденный этап», — цитирует агентство Константинова.

По его словам, Запад не отменял действующие санкции против РФ, но введением новых ее уже не запугать.

В субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече так называемой коалиции желающих, которая проходила в Киеве. В результате Макрон и Мерц сделали заявление, в котором сообщили, что против России в течение нескольких дней может быть принят новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий перемирия, предлагаемого Западом, несмотря на все ранее нарушавшиеся перемирия Киевом.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запугивать Россию санкциями — пустое дело. Он отметил, что страна уже привыкла к санкциям и знает, как смягчить их последствия после введения.