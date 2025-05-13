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Лидер Сирии предложил построить в Дамаске башню Трампа

The Telegraph: сирийский лидер предложил построить башню Трампа в Дамаске
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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа предложил американскому коллеге Дональду Трампу разные инвестиционные возможности в страну, включая строительство в столице «Башни Трампа». Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило издание The Telegraph.

По мнению издания, так аш-Шараа хочет добиться смягчения санкций США. Встреча, запланированная в первый день визита Трампа на Ближний Восток, могла бы стать «спасательным кругом» нового режима страны.

При этом уточняется, что встреча лидеров вызывает обеспокоенность у союзников США, например у Израиля.

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Ранее, 7 мая, СМИ сообщили о тайных переговорах Сирии и Израиля при посредничестве ОАЭ. По словам собеседника агентства в сирийских силах безопасности и представителя одной из ближневосточных разведслужб, непрямые контакты Тель-Авива и Дамаска направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между двумя государствами, не имеющими официальных отношений.

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