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СМИ сообщили о тайных переговорах Сирии и Израиля при посредничестве ОАЭ

Reuters: Сирия и Израиль ведут секретные переговоры при посредничестве ОАЭ
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Фото: REUTERS/Syrian Presidency
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создали резервный канал для переговоров между Израилем и Сирией. Об этом 7 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседника агентства в сирийских силах безопасности и представителя одной из ближневосточных разведслужб, непрямые контакты Тель-Авива и Дамаска направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между двумя государствами, не имеющими официальных отношений.

По данным Reuters, переговоры, начавшиеся через несколько дней после визита президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа в ОАЭ 13 апреля, в настоящее время сосредоточены на «технических вопросах». Указывается, что ограничений на то, что в конечном итоге может стать предметом обсуждений, нет.

Сообщается, что посреднические усилия предшествовали израильским ударам по Сирии на прошлой неделе, один из которых пришелся всего в 500 метрах от президентского дворца в Дамаске. Израиль представил удары как послание сирийскому руководству в ответ на угрозы в адрес сирийских друзов — религиозного меньшинства, являющегося ответвлением ислама и имеющего последователей в Сирии, Ливане и Израиле, уточняет Reuters.

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Ранее, 3 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о нанесении ударов по целям возле президентского дворца в сирийском Дамаске. По его словам, атака была направлена на недопущение развертывания военных сил к югу от сирийской столицы против друзов.

В тот же день СМИ сообщили, что Израиль нанес авиаудар по северо-западу провинции Хама в Сирии. Уточняется, что воздушный удар пришелся по окрестностям деревни Шата. О разрушениях инфраструктуры и пострадавших в ходе налета информации не поступало.

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