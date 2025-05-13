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Минобороны показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ типа «Баба-яга»

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Военнослужащие группировки войск «Центр» выработали эффективную тактику борьбы с тяжелыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга» на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 13 мая, сообщило Минобороны России.

«Эти массивные беспилотники, способные нести значительный боезапас, стали приоритетными целями для всех операторов дронов, при обнаружении которых в воздухе их уничтожение становится первоочередной задачей», — уточнили в военном ведомстве.

Как указали в российском Министерстве обороны, операторы FPV-дронов при обнаружении беспилотников этого типа моментально перенаправляют свой расчет на них. Также специально обученные расчеты БПЛА способны перехватывать гексакоптеры «Баба-яга» как на подлете, так и в момент их остановки в воздухе перед сбросом боеприпаса или в ходе разведки местности.

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Накануне, 12 мая, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи штурмовой авиации российской армии на самолетах Су-25 нанесли авиаудар по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Атака была выполнена с применением авиационных ракет по заранее разведанным целям.

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