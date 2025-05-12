Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации

Экипажи штурмовой авиации российской армии на самолетах Су-25 нанесли авиаудар по живой силе и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом 12 мая сообщили в Минобороны РФ.

Атака была выполнена с применением авиационных ракет по заранее разведанным целям. По словам летчика с позывным Молния, удар наносился двумя парами штурмовиков.

«Сейчас наша задача — не дать противнику закрепиться. Вылет за вылетом накрываем личный состав и технику», — дополнил летчик.

Уточняется, что после выполнения задачи экипажи совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. По данным разведки, все цели были уничтожены.

Ранее в этот день российские военнослужащие уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Отмечается, что бойцы группировки войск «Север» выявили местоположение РСЗО HIMARS ВСУ в районе населенного пункта Нагорновка.